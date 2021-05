“Aflojé el cuerpo”: Eugenio Siller confesó qué escenas de “¿Quién mató a Sara?” le costaron más trabajo

(Foto: Eugenio Siller / Instagram)

El estreno de la segunda temporada de ¿Quién mató a Sara? causó gran furor entre sus seguidores por las revelaciones y misterios del crimen que llamó la atención no sólo de México, sino de muchos países de América Latina. El éxito del proyecto de Netflix atrapó a la audiencia por su historia de suspenso, pero también por los actores que conformaron su elenco, como Eugenio Siller, quien dio vida a “Chema”.

El actor de 40 años, quien es fundamental en la historia de la familia Lazcano y su vengador Álex Guzmán, confesó algunos detalles del rodaje del thriller más esperado del año, entre lo que destacó su profundo conflicto al grabar las secuencias de desnudos.

Y es que su personaje apareció en varias escenas con muy poca ropa o ninguna prenda sobre el cuerpo, lo que a la hora de la filmación sí le generó algunos conflictos.

“Era la primera vez que hacía desnundos y tenía compañeros en el set que nos les importaba... y yo tapado así de ‘ya vamos a grabar y cuando me digan me la quito (sus protecciones)’. Me costaba mucho porque nunca lo había hecho y me daba un poco de pudor”, recordó sobre sus primeras escenas sin ropa en un especial de la serie hecho por Netflix.

Eugenio precisó que al inicio siempre resaltaba sus defenctos de posturas o del cuerpo, pero conforme avanzaron los trabajos se acopló a su equipo y pudo continuar con el rodaje de manera natural.

“Después de que estás completamente expuesto, la palabra es desnudo, pero la verdad es estás expuesto emocional y sentimentalmente. Me sentía muy vulnerable, pero después de varios ensayos y gran parte del día de estar haciendo esas escenas ya me acostumbré y literal y figurativamente aflojé el cuerpito y dije ‘si ya estamos aquí, pues ya’”, lo que desató las risas de Adela Micha, Pepe y Teo, los anfitriones de este episodio premier.

Durante este especial, Eugenio aceptó que los realizadores de ¿Quién mató a Sara? hicieron cambios en la trama para confundir al mismo reparto, lo que los llevó desconocer la identidad del asesino hasta la conclusión del proyecto.

“Cuando tuvimos oportunidad de trabajar con el escritor sí había cosas que de repente cambiaba para la historia, por conveniencia del suspenso y el misterio. Eso para nosotros los actores era una sorpresa leer en el otro capítulo que ya había cambiado todo para el otro rumbo”, confesó ante sus anfitriones.

“De la segunda temporada no tuvimos los últimos capítulos hasta que ya casi se acercaba el final. Eso fue muy bueno, porque de la primera sí los tuvimos y de la segunda nos llegaron hasta mucho después”, concluyó.

En entrevista con Sale el Sol, Eugenio Siller explicó que dejó atrás el pudor después de muchos ensayos y conversaciones con el equipo de producción, lo que le ayudó a dejar de sentirse consciente en las escenas.

“No sabía lo que era estar actuando con el elemento sorpresa, que era estar desnudo. Fue complicado al principio, pero después me sentí más cómodo con mi cuerpo”, aseguró.

A tan sólo un día de su estreno, la serie de Netflix ¿Quién mató a Sara? ya generó gran furor entre sus seguidores, que reaccionaron al críptico final que apareció justo antes de anunciar una tercera temporada.

Los fanáticos de la serie protagonizada por Manolo Cardona y Carolina Miranda no tardaron en maratonear los nuevos capítulos repletos de misterio y suspenso, los cuales llegaron a la plataforma a las 02:00 de la madrugada del 19 de mayo.

Así, con tan sólo unas horas de su publicitado y esperado estreno, lograron ver los ocho episodios que les dejaron una sensación extraña por el desenlace, pero con la felicidad ante la inminente llegada de una nueva temporada, sin fecha de estreno aún.

