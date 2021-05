No habrá sanción contra Angela Aguilar por su interpretación del Himno Nacional: Segob

(Video: Twitter/@TUDNMEX)

Previo a la tan esperada pelea de Saúl “Canelo” Álvarez contra el británico Billy Joe Saunders, la cantante Ángela Aguilar tuvo la oportunidad de interpretar el Himno Nacional en el AT&T Stadium, pero las críticas no le favorecieron.

A través de las redes sociales, cientos de usuarios señalaron cantante “cometió un error” al haber presuntamente cambiado la entonación de la pieza compuesta por Jaime Nunó y escrita por Francisco González Bocanegra.

Ante dicha situación, usuarios pidieron que la cantante se haga acreedora de una sanción por parte de la Secretaría de Gobernación. Ello sustentado en el artículo 39 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

“Muchas gracias a todos por un maravilloso regreso a los escenarios. Gracias a el ‘Canelo’, a Pepe Aguilar y a Leonardo por invitarme a un musical tan especial. Con problemas técnicos y entonaciones lentas estoy tan agradecida. Gracias por tanto apoyo y amor siempre. Les mando besos a mis angelitxs”, fue la respuesta de Angela Aguilar a través de sus redes sociales.

Ángela Aguilar (Foto: Facebook / @AngelaAguilarOficial)

Por su parte, la Secretaría de Gobernación (Segob), a través de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, reveló que la cantante Ángela Aguilar no es acreedora a una sanción.

A través de un comunicado, informaron que la cantante mexicana, “quien entonó ayer nuestro Himno Nacional en un evento deportivo en Estados Unidos”, no contravino en absoluto los citados artículos 38 y 39 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, “ya que la interpretación no tuvo alteración en la letra”.

De acuerdo con la dependencia, si bien su entonación no fue marcial, la conocida por todos, sí “fue ejecutada de manera respetuosa y se realizó a capela, lo que pudo influir en la variación”.

“Toda vez que el evento tuvo lugar en el extranjero, no da lugar a una sanción administrativa; sin embargo, la dependencia seguirá vigilando el respeto a nuestros símbolos patrios”, aclararon.

Ángela Aguilar (Foto: Facebook / @AngelaAguilarOficial)

La Segob, liderada por Olga Sánchez Cordero, agradeció también a toda la población por el “interés mostrado por el correcto uso de nuestras insignias nacionales”.

“De igual forma, exhorta a nuestros connacionales en el extranjero, así como a la comunidad artística y deportiva dentro y fuera del país a respetar lo estipulado en la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales”, escribieron.

Por último, la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, destacó la importancia de contar con el apoyo de las y los artistas para fortalecer la identidad y orgullo nacional.

“En ese sentido, trabaja en los mecanismos que coadyuven a impulsar el respeto a nuestras insignias. Asimismo, reitera su disposición de brindar las asesorías necesarias en la materia”, cerraron.

Ángela Aguilar estrenó un nuevo look con motivo del estreno de su nuevo sencillo. (Foto: @angela_aguilar_ /Instagram)

Pepe Aguilar, padre de la intérprete, por su parte, se refirió a las críticas dirigidas contra su hija, y a través de las redes sociales, aceptó que su hija cometió un error en la entonación del símbolo patrio, pero destacó que todo se trató de un error técnico debido a su poca experiencia en eventos de este tipo.

El cantante aseguró que Ángela no “modificó la melodía”, sino que cantó más lento: “Ni moduló ni modificó, sólo lo estaba cantando más lento y estaba mal cantado, definitivamente. Cuando sale Ángela, los audífonos que traía no servían, no se oían y el error de Ángela ahí es de que se hubiera olvidado de eso, entonces si no tienes la experiencias vas a cantar más lento, porque vas a tratar como de compensar y tratar de llegar a eso”.

SEGUIR LEYENDO: