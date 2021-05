Tinieblas Jr. se disculpó por decirle “poco profesional” a Macky en “Hoy”

Nueva disculpa de Tinieblas Jr. (Video: Instagram / @programahoy)

Después de la polémica salida de Tinieblas Jr. y Macky de la competencia de baile Las Estrellas Bailan en Hoy, la pareja se volvió a reunir para aclarar que han limado sus asperezas y están de nuevo en buenos términos, aunque fuera del concurso.

El luchador nuevamente se disculpó a través de un video publicado en las redes sociales del matutino Hoy, en él está acompañado de Macky, y esta vez sus palabras fueron expresadas debido a los comentarios que hizo después de que la atleta saliera del escenario, enojada por haber sido tocada sin su consentimiento.

“Quiero pedirte una sincera disculpa por lo que hice, por la actitud que tuve y por haber dicho que eres poco profesional, ya que cualquier persona que no se sienta cómoda en esta situación, tiene derecho a decir, y en este caso tú lo hiciste y me pareció muy bien, valiente de tu parte”, dijo Junior durante su mensaje.

Las estrellas bailan en hoy - Tinieblas toca indebidamente a su compañera (Video: Las Estrellas)

El viernes pasado, tras la notable molestia de Macky después de que el luchador le dio una nalgada que no se había acordado mientras que estaban bailando, haciendo que su presentación terminara mal, Tinieblas dijo que el comportamiento de la ex concursante de Exatlón se debió a “falta de profesionalismo”.

“Yo sé que aquí es un tema artístico, pero yo también invito a todas las personas, todas las mujeres, que si en algún momento no están de acuerdo en que les hagan algo, no se queden calladas”, expresó al borde las lágrimas la ex integrante de Guerreros 2020 cuando finalmente regresó al escenario a explicar lo sucedido.

“Es como si yo estuviera en la tercera caída y me rompen la nariz, ‘ay, ya me voy a bajar porque lo hiciste mal. No, eso no estaba hecho’, no. Ella tiene que terminar tal cual; la adrenalina estaba al por mayor e íbamos a ganar, te lo prometo. Yo tengo familia, me está viendo mucha gente, no le puedo faltar al respeto en ese momento”, dijo Tinieblas cuando el también se retiró del escenario. Posteriormente se disculpó por la nalgada.

Tinieblas Jr se sincera y le ofrece una disculpa pública a Macky tras controversial baile (Video: Las Estrellas)

Algunos de los jueces también dijeron que una persona profesional que ya conoce al medio artístico no hubiera reaccionado de esa forma y hubiera seguido su show hasta el final sin importar cómo se siente ante tal situación.

La respuesta de la atleta fue decir “Estas cosas no pueden suceder. Agradezco tu disculpa, pero no dejen en la escuela, en su familia, en ningún lugar, que este tipo de cosas pasen” y anunció su salida del concurso.

En redes sociales, internautas y espectadores apoyaron las palabras de Macky, asegurando que Televisa no es un lugar seguro para las mujeres si es que nadie las apoya al denunciar acoso. Tras ello, ambos decidieron publicar el video en donde Tinieblas Jr. se disculpó por sus palabras, pues querían que el público conociera de sus propios relatos lo ocurrido.

Tinieblas y Macky se despidieron del concurso tras la denuncia de la atleta (Foto: Instagram / @programahoy)

Macky respondió que estaba muy agradecida con el luchador por nuevamente disculparse de forma pública, y habló de la importancia que tiene la televisión abierta en la difusión de valores. “La televisión también sirve para dejar valores, formas de pensar, romper paradigmas. Y reiterando que jamás se queden calladas ante una situación así”, dijo la atleta.

Expresaron sus intenciones de regresar a Las Estrellas Bailan en Hoy para un repechaje, ya que quedaron eliminados después de que Macky decidiera no volver a bailar con su agresor porque no pensaba que pudiera sentirse nuevamente cómoda con él.

