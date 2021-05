Tinieblas Jr. se disculpó con Macky por haberle dado una nalgada en “Las Estrellas Bailan en Hoy”

Tinieblas Jr se disculpó por su comportamiento en "Las Estrellas Bailan en Hoy" (Foto: Captura de pantalla)

Este viernes en el concurso de baile Las Estrellas Bailan en Hoy la polémica renuncia de Macky acaparó la atención de los concursantes y los jueces, opacando el desempeño en este día, y no fue para menos: Tinieblas Jr. fue acusado por su compañera por haberle dado una nalgada.

Debido a que la ex participante de Exatlón demostró su inconformidad en vivo debido a que fue tocada sin su consentimiento por parte de Junior, el luchador se disculpó delante de los jueces con Macky:

“Antes de que empiece todo, quiero pedirle y ofrecerle una disculpa a mi querida Macky, que desde que nos conocimos fue una relación muy bonita. Una disculpa al jurado, a todo el público que nos está viendo. Yo soy un personaje para la familia, para los niños. [...] La adrenalina te hace hacer cosas que ‘ay, caray’, pero tienes que seguir. De verdad, de todo corazón y con todo el respeto que te tengo, mi querida Macky, una disculpa”.

Tinieblas Jr se sincera y le ofrece una disculpa pública a Macky tras controversial baile (Video: Las Estrellas)

Mientras que la pareja se encontraba haciendo su show de baile, Tinieblas Jr. le dio una nalgada a la atleta, provocando que ella no quisiera seguir más, mostrando su incomodidad y enojo ante la situación.

Al finalizar la presentación, los jueces le preguntaron qué había sucedido, a lo que ella respondió, al borde del llanto, que no quería de pareja a una persona que no se supiera controlar frente a la euforia, pues nunca se acordó que el luchador hiciera un movimiento de ese tipo.

Los jueces comprendieron el sentir de la concursante, pero aseguraron que siendo una profesional en el medio artístico, esa no debió ser su reacción y tuvo que haber continuado como si nada hubiese sucedido. El luchador secundó las declaraciones y también le dijo “es falta de profesionalismo”.

Las Estrellas Bailan en Hoy - Tinieblas toca indebidamente a su compañera (Video: Las Estrellas)

“Es como si yo estuviera en la tercera caida y me rompen la nariz, ‘ay, ya me voy a bajar porque lo hiciste mal. No, eso no estaba hecho’, no. Ella tiene que terminar tal cual; la adrenalina estaba al por mayor e íbamos a ganar, te lo prometo. Yo tengo familia, me está viendo mucha gente, no le puedo faltar al respeto en ese momento”, dijo Tinieblas al retirarse del escenario.

A los pocos minutos después de que Macky se retiró del escenario, regreó y aceptó las disculpas. También dijo que no le importa que la tachen de “mamona” por haber reaccionado de esa manera, porque ella no se callará ante un abuso. “Estas cosas no pueden suceder. Agradezco tu disculpa, pero no dejen en la escuela, en su familia, en ningún lugar, que este tipo de cosas pasen”, dijo la atleta.

“Albertano” le preguntó si es que aceptando la disculpa del luchador estaría dispuesta a regresar al escenario, a lo que ella respondió sentirse agradecida con la experiencia, pero no acepta porque, existiendo un roce, ya no se sentiría cómoda en las próximas semanas.

Macky aceptó las disculpas, pero no piensa regresar (Foto: Instagram / @macky.mx)

A pesar de su excelente desempeño en el concurso de baile del programa matutino de Televisa, Macky y Tinieblas Jr. fueron los eliminados de este viernes por decisión de la ex participante de Guerreros, permitiendo que la pareja salvada en la cuarta semana fuera Andrea Escalona y Pablo Montero, reuniendo 22 puntos. Paul Stanley y Tania lideran la lista con 25 puntos.

