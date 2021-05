Así suena Gala Montes cantando junto a Joan Sebastian para “Diseñando tu amor”

Joan Sebastian y Gala Montes interpretando Diséñame (Video: Youtube/ Skalona Music Group)

Como dicta la costumbre en Televisa, la actriz principal de la telenovela es quien debe interpretar el tema de apertura; en Diseñando tu amor, Gala Montes cantó la canción Un amor a la medida.

No obstante, este melodrama producido por Pedro Ortiz de Pinedo tendrá un nuevo tema de inicio el cuál interpreta Gala Montes junto a Joan Sebastian, mejor conocido como ‘el Rey del jaripeo’.

Este compositor mexicano falleció en 2015, sin embargo la tecnología de diseño sonoro permitió ecualizar las voces del ‘Rey del Jaripeo’ y Gala Montes para que interpretaran juntos Diséñame.

Gala Montes grabó escenas similares al videoclip original del 'rey del Jaripeo' (Foto:@galamontes / Instagram)

Hace 8 años Joan Sebastian ya había cantado este tema compuesto por él mismo en un videoclip, así que para empatar a Gala Montes, la producción la hizo grabar escenas en la misma locación con un rancho o alguna similar.

Gracias a un trabajo de edición posterior en donde montaron las escenas de dichos videos, los cantantes aparecen juntos protagonizando el video publicado el pasado 18 de mayo en YouTube.

Aunque dicho video no se grabó de manera simultánea, el homenaje genera la ilusión de que fue planeado así de manera original, ya que los cortes están en el tiempo preciso para que el público note lo menos posible que los cantantes no están en el mismo lugar o tiempo. La canción pertenece al género de música regional mexicana.

Él es José Manuel Figueroa (IG: josemanfigueroa)

“Definitivamente este es el género al que me gustaría dedicarme porque es donde me siento cómoda, donde me siento libre y espero que esto me abra muchas más puertas” explicó Gala Montes durante una conferencia de prensa donde presentaron el tema.

Por su parte, José Manuel Figueroa, hijo del ‘rey del Jaripeo’, también asistió a dicho evento y celebró que la vida de su padre siga presente en la memoria mexicana.

“Creo que hoy se logra eso con este tema que se el da frescura, se pone de nuevo en el canal principal de México y eso va a impulsar para que la música de mi padre llegue a otros países”, explicó en dicha conferencia de acuerdo con el portal oficial de Las Estrellas.

Joan Sebastian en Diséñame (Foto: captura de pantalla Youtube/Skalona Music Group)

Algunos de los mensajes que se pueden leer en la caja de comentarios de dicho video son “Esa mujer como me encanta jajaja Ahora me gusta más por sacar canción de mi rey del jaripeo”, “Excelente, que belleza. La joven con una hermosa voz. Nuestro poeta vivo por siempre, ¡eterno!” y “Muchas gracias por regalarnos esta hermosa interpretación, no me da vergüenza decir que incluso me brotaron lágrimas de hombre.”

Diseñando tu amor se estrenó de manera simultánea el lunes 26 de abril a través de El Canal de las Estrellas y Univisión, en el horario de las 4:30 de la tarde.

La historia de este drama gira en torno al amor que deberán defender la modista Valeria -interpretada por Gala Montes- y el abogado Claudio- interpretado por Juan Diego Covarrubias-, ellos se conocieron cuando la protagonista y su hermana Nora -a quien Ale Muller dará vida- se fueron a vivir a la Ciudad de México.

Las hermanas trabajaban originalmente en el rancho de Armando Manrique de Castro -Marco Muñoz-; Valentina estaba perdidamente enamorada de Ricardo, hijo de su jefe; quien le robó una fuerte suma de dinero al terrateniente y lo puso a nombre de su enamorada.

Ellos son Valentina y Claudio (Foto: captura de pantalla Instagram/@disenandotuamor)

Después de que Armando se entera de esta traición, obliga a su hijo a viajar con él, el avión sufre un accidente y Ricardo pierde la memoria, desaparece y es dado por muerto. Una vez que la modista comienza una nueva vida en la capital del país, el personaje a quien Chris Pascal le da vida regresa por una explicación.

De acuerdo con los clips publicados en la cuenta oficial de Instagram de este programa, Valentina tiene 23 años, es inteligente, madura y le gusta mucho soñar, además de que cree en sí misma. La actriz Gala Montes explicó que su mayor reto es representar a la mujer mexicana y espera que su personaje logre evidenciar el machismo.

Otros personajes que forman parte del elenco son: Ana Belena, Sergio Goyri, María Sorté, José Elías Moreno y Norma Herrera.

