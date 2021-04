“Aléjate de mí”: José Manuel Figueroa recordó así a Joan Sebastian

José Manuel Figueroa recordó cuál fue el mayor consejo que le dijo su padre, Joan Sebastian (Foto: Cuartoscuro)

A casi seis años del fallecimiento de Joan Sebastian se llevó a cabo en días pasados una celebración del que hubiera sido el cumpleaños número 70 del recordado compositor en su natal Juliantla, Guerrero, fiesta organizada por algunos miembros de su familia en la que resaltó que entre los hijos del cantante no existe una buena relación.

Y es que José Manuel Figueroa optó por llegar tarde a la reunión para no tener que encontrarse con su tío Federico Figueroa, de quien aseguró que sólo aparenta tener aprecio por la memoria del fallecido artista cuando, a su decir, sólo busca beneficio a costa de su fama.

“Gente que en vez de realmente preocuparse, se le llena la boca de decir que ama a mi padre; en vez de querernos unir, procuran más con susurros y mentiras con jiribilla, buscan separarnos más y lo que no entienden la mayoría de mis hermanos o medios hermanos, como le quieran llamar legalmente o no, es que estemos separados, porque no les entra en la cabeza”, expresó el cantante respecto a su familia para El Gordo y la Flaca.

En mayo de 2016, José Manuel Figueroa publicó en Instagram una fotografía para recordar a sus fallecidos hermanos Juan Sebastián y Trigo

Y es que de Joan Sebastian su hijo guarda memorias agridulces que han salido a flote desde que se supo que la herencia del músico, 51 propiedades inmobiliarias, han sido repartidas irregularmente entre los nueve herederos, sus hijos, dado que el compositor nunca dejó especificados los términos de la repartición.

En julio de 2020, José Manuel Figueroa recordó una frase que se quedó marcada para siempre en su memoria: “La primera frase que siempre se me viene a la mente es ‘hijo, aléjate de mí’, mi padre siempre me lo dijo de esa forma y cuando me lo decía yo sabía que él me quería decir ‘sé auténtico, compones más bonito cuando no tratas de imitarme’, no te robes ciertas frases de mis poesías porque la gente lo va a subrayar más a menudo de lo normal y siempre se me vienen esas palabras del viejo a mi mente”, contó a la periodista Blanca Martínez “la Chicuela”, de quien expresó: “Sé que viene de un ser humano que quiso y que conoció mucho a mi padre” para el programa Venga la alegría.

Y es que el músico habló también de los complicados procesos de asimilación de un fallecimiento, en este caso de la dolorosa pérdida de su padre:

A veces por culpa del artista es difícil, es más difícil de lo normal, a veces…me queda claro que el proceso del perder un ser humano, un ser querido, que me ha tocado vivirlo en varias ocasiones, de alguna forma creo que luego hasta cierto punto es de tanatólogo, a lo mejor

El artista es reservado con la prensa y prefiere mantenerse en bajo perfil (IG_ josemanfigueroa)

José Manuel aseguró que se ha contenido las ganas de escuchar la música de su padre porque le remueve sus sentimientos:

“Hay veces que tengo ganas de escuchar la música de Joan Sebastian y hay veces que no, pero no sé qué tan sano sea para el humano, para mi persona, escuchar a mi padre, un ser humano que perdí, un ser humano que me duele escucharlo, que escuchar ciertas canciones me transportan a ciertas épocas, entonces, es como cada vez que agarrabas la bohemia o un trago”, añadió.

En agosto de 2018, José Manuel Figueroa compartió esta foto en Instagram para recordar a Trigo a 12 años de su muerte

El ex novio de Ninel Conde contó cómo fue aquel sueño donde su papá “se le apareció” conviviendo con sus fallecidos hermanos Trigo y Juan Sebastián:

“Te voy a dar ejemplo de un sueño que se volvió automáticamente pesadilla al despertar: estábamos nadando, mi padre estaba encargado de la parrilla, mis hermanos y yo vacilando, se echaban clavados o marometas para caer en la alberca, y en ese sueño me percaté que estaba soñando y que estaba soñando con mis muertos, entonces empecé a llorar y mi padre me volteó a ver y me dijo ‘qué tienes, hijo, por qué lloras” y no le quise decir que sabía que estaba soñando y de pronto tuve que despertar, entonces ese sueño tan hermoso al despertar se volvió una pesadilla, son lágrimas de nostalgia, de recuerdo”, recordó entonces el cantante.

SEGUIR LEYENDO: