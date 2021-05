Lupita D’Alessio reveló que Carlos Reinoso aventó a Verónica Castro de un coche en movimiento

Lupita D’Alessio aseguró que Carlos Reinoso aventó a Verónica Castro de un coche en movimiento (Foto: Instagram @soylupitadalessio / @vrocastroficial)

Tras finalizar su primer matrimonio, la cantante y actriz mexicana Lupita D’Alessio mantuvo una relación de cinco años con el futbolista chileno Carlos Reinoso, la cual terminó en 1984. De la historia de ambos famosos juntos se desprendieron una serie de rumores, como que el ex azulcrema aventó a D’Alessio de un automóvil en movimiento.

Sin embargo, esta versión fue desmentida por la Leona Dormida en una entrevista que ofreció al periodista Yordi Rosado en su canal de YouTube. De acuerdo con la cantante, no fue ella quien sufrió de este abuso físico, sino que se trató de Verónica Castro.

“No, eso fue con otra persona, con una de ojos verdes. No fue conmigo”, reveló la artista y agregó que fue con “Mala Noche”, en referencia a una canción interpretada por Verónica Castro. “Le pasó el carro y tiene un dedo chueco. Se echó para atrás, él aventó el coche y así le dejó el dedo. Después de ella seguí yo”, agregó.

Hasta el momento, la icónica presentadora de la televisión mexicana no ha confirmado ni desmentido esta versión.

La cantante mantuvo una relación con el ex futbolista del Club América durante cinco años (Foto: Twitter @AlwaysEponine / Archivo)

Lupita D’Alessio también habló respecto a cómo fue la relación que mantuvo con Reinoso: “¿Qué jugador de fútbol no es traicionero? Todos... Caso todos. No generalizo pero la mayoría lo son. Era un tipazo. Era chiquito compacto. Es el hombre más sexy con el que he estado”, aseguró.

A pesar de los buenos comentarios acerca del ex futbolista, la intérprete admitió que los celos por parte de él estuvieron presentes durante la relación: “Era muy celoso pero también era un canijo. Hay personas que son celosas, pero para justificar lo canijos que son”.

Después, Yordi Rosado la cuestionó acerca de los rumores en donde se aseguraba que Reinoso la amenazó con un arma de fuego, a lo que la cantante respondió: “Sí la sacó. No me amenazó, pero la sacó”.

D'Alessio negó que Reinoso la amenazara con un arma de fuego (IG: soylupitadalessio)

D’ALESSIO REVELÓ CONSUMO DE DROGAS JUNTO A SU HIJO

Guadalupe Contreras Ramos, el nombre real de la artista, también habló en su entrevista con Yordi Rosado acerca de que hace algunos años consumió drogas junto a su hijo, el músico Jorge D’Alessio, lo que le ocasionó problemas de salud.

Con lágrimas en los ojos, la intérprete de Inocente pobre amiga confesó que se trató de una experiencia difícil debido a que su hijo se convulsionó: “Con Jorge. En algún momento, en una fiesta. Creo que me pasé de confianza y se me hizo fácil y creo que él, como no sabía, pues...me llamaron corriendo, me dijeron: ‘Jorge está mal’, estaba en convulsiones”.

Además de este suceso, la Leona Dormida recordó otros aspectos de su vida privada, como la relación que mantuvo con su padre, Alfonso D’Alessio, por quien se llegó a sentir “usada” debido a la fama que alcanzó en su carrera artística. “Una hija quisiera el apapacho y no ser, es que no quiero ofender a mi papá, no sacarle provecho a la hija porque tiene talento, es lo que iba a decir (...) pero lo amé con toda mi alma”, declaró.

Lupita D’Alessio revela que consumió drogas con su hijo Jorge, quien se convulsionó (Video: YouTube / Yordi Rosado)

La cantante de 67 años explicó que esta falta de cariño le hizo falta cuando era una niña y agregó cómo la presencia de sus medios hermanos afectó la relación con su padre: “Mi papá tuvo dos matrimonios antes que a mi mamá y él tuvo cuatro hijos, dos con una, dos con otra, y luego conoció a mi mamá. En algún momento llegó una hija de él a mi casa y se sentó en sus piernas, yo era la única hija para él supuestamente”, recordó.

