Natanael Cano está dispuesto a cantar con Pepe Aguilar y hasta dijo cuándo lo haría

Natanael Cano reveló cuándo cantará junto a Pepe Aguilar (Video: YouTube / Vice en Español)

Natanael Cano ha demostrado que Pepe Aguilar no es de su agrado y lo ha hecho saber en varias ocasiones debido a los comentarios negativos en contra del género tumbado, pero, a pesar de las diferencias, Cano no se cierra a colaborar con Aguilar.

En una entrevista con Noisey, el creador de los corridos tumbados finalmente dio una fecha para que el esperado encuentro entre su enemigo, Pepe Aguilar, y él se lleve a cabo. El cantante leyó varias preguntas realizadas por sus seguidores, entre ellas estaba: “¿Para cuándo el ft con Pepe Aguilar?”.

Natanael contestó que estaba dispuesto a que fuera dentro de 12 años, pero hasta que un funesto hecho tenga lugar. “Próximamente en 2034, con un holograma, ya muerto”, dijo Cano, dejando en claro que no piensa cantar junto al intérprete de Por mujeres como tú.

Pepe Aguilar no dijo ningún comentario en refrencia a Cano, pero así comenzó su enemistad (Foto: Instagram / @pepeaguilar_oficial)

La mala relación entre los cantantes comenzó cuando Alex Montiel con su personaje de “Escorpión Dorado” invitó a su canal de YouTube a Pepe Aguilar y ahí le preguntó acerca de su opinión sobre los nuevos géneros musicales que han surgido de la música regional mexicana, pero poniendo como referencia a los corridos tumbados.

Aguilar no tenía claro en qué conformaban pero quiso seguir el hilo de la conversación y, en ese momento, dijo que eran algo que venía saliendo de forma natural, como una evolución de la música y refirió que a él, personalmente, no le crea mucha admiración de alguien que sabe de computadoras y que no se enfoca en el manejo de un instrumento.

Esta versión de la conversación fue la que relató Alex Montiel después de que se convirtieran en tendencia las palabras del cantante, pues en el video publicado parece ser que Pepe Aguilar más bien se refiere a los corridos tumbados de forma muy despectiva. Natanael no se tomó bien los comentarios y ahí comenzó el conflicto, aunque después se demostró que lo que dijo Montiel era verdad.

Natanael ha sido criticado por varios personajes importantes de la música regional mexicana (EFE/Apple Music)

Después de varios ataques del intérprete de Amor tumbado, Aguilar salió en su defensa y aclaró que “yo no tiro indirectas ...creo que soy demasiado directo y ese es mi problema”, esto a través de su cuenta en Instagram.

Otro cantante con el que se ha hecho de palabras Cano es Julio Preciado, quien dijo no estar a favor de los corridos tumbados, “Como dice mi compadre (Pancho Barraza), ahora toda la gente que cantan los corridos tumbados, que por cierto me cag* mí en lo personal. Qué trae Natanael Reyes ¿Cómo se llama? Natanael Cano y toda esa gente”, dijo el cantante en entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Preciado agregó que no le gusta la forma en que Cano se presenta en el escenario ni tampoco las letras de sus canciones. “Eso de subir al escenario con un cigarro de marihuana en la boca creo que jamás lo haríamos nosotros, si tomar se ve mal, imagínate ahora con un churrito o un gallo de mota en el escenario, creo que nos veríamos ridículos, ya la bola de viejitos quemando marihuana o dando un toque de coca ahí arriba”, agregó.

Natanael sólo respondió que él ni siquiera sabe quién es Julio Preciado.

Julio Preciado mostró su desagrado hacia los corridos tumbados y Natanael en entrevista con Gustavo Adolfo Infante (Foto: Captura de pantalla YouTube)

Durante la entrevista con Vice, Natanael reveló que le gusta la música de Los Cadetes de Linares debido a que toda su familia se dedica a la música y los temas que interpretan son del dúo de música norteña, a los que él sí admira.

