Enrique Guzmán destapó que Frida Sofía lo amenazó con hundirlo tras negarse a hacer un dueto con ella

El artista está dispuesto a luchar en los juzgados por limpiar su imagen (Fotos: Especial//Instagram @ifridag)

Enrique Guzmán se encuentra determinado a limpiar la honra de su nombre luego de que hace un par de meses su nieta Frida Sofía declaró en entrevista con Gustavo Adolfo Infante que su abuelo la había “manoseado” desde los cinco años.

La grave acusación causó revuelo en la opinión pública y el cantante se vio fuertemente señalado. Ante las críticas, Enrique Guzmán ha negado todo y ha asegurado que la hija de Alejandra Guzmán presenta un trastorno mental que la orilló a declarar mentiras en su contra.

Ahora, el cantante de Payasito amplió su defensa y señaló que Frida ya lo había amenazado anteriormente con destruir su vida. Dijo que no le importa que el delito por el que lo señala su nieta ya haya prescrito, lo que le interesa es limpiar su imagen y demostrar que la también nieta de Silvia Pinal miente.

Por su parte, Silvia Pinal ha preferido mantenerse ajena al escándalo que involucra a su familia (Fotos: @eguzmanoficial / Instagram - @ifridag / Instagram - @silvia.pinal.h / Instagram)

Antes de darse a conocer el caso que llevó al rocanrolero a denunciar a su nieta por Violencia familiar, narró que hace tiempo fue ella misma quien le advirtió que procedería contra él.

“Estaba yo sentado en esta mesa donde desayunamos, estaba mi hija y mi otro hijo, mi mujer estaba en la cocina y recibí una llamada de ella (Frida), pero no para decirme ‘No tengo dinero, ayúdame’, me dijo ‘Yo voy a hundir a Alejandra Guzmán y a ti también’ y colgó. No supe mucho qué pasó, si yo era el abuelito salvador, el que mediaba entre las dos, qué pasó”, dijo el cantante para Ventaneando.

Y es que Enrique contó que en aquel momento Frida se había quedado sin dinero debido a que Alejandra le había retirado su apoyo tras una fuerte pelea que tuvieron en Miami.

Frida Sofía ha continuado lanzado injurias contra su famosa madre (Foto: Captura de pantalla Telemundo / Televisa)

La cantidad de golpes que le dio contra la banqueta hasta que llegó la policía fue la última vez que le pegó a su mamá. No estaba yo, pero estaba mi hijo junto, la agarraba de los pelos y le golpeaba la cara contra la banqueta. Hasta hay una fotografía con su numerito, y Alejandra en ese momento dijo ‘no más’

Enrique contó que “la reina del rock” sólo le dio las llaves del departamento donde vive a Frida, y las de su camioneta, pero le retiró las tarjetas de crédito y le dijo “ráscate con tus uñas, me voy. Y Alejandra se salió del edificio y desde entonces no viven juntas”.

El también actor dijo haber notado un cambio de conducta en su nieta cuando se negó a incluirla en su álbum de duetos Se habla español, porque consideró que la joven no tiene el talento requerido para cantar a su lado.

Guzmán aseguró que por negarse a trabajar con su nieta éste la habría "agarrado corjae" (Foto: Hoy / Las Estrellas - captura de pantalla.)

Tenía yo ya invitado a Paul Anka y ella me dijo que quería trabajar en el dueto, no soy un especialista en cantantes, pero sé cuando una gente canta feo, se nota enseguida, y la niña toca esas notas con mucha facilidad y definitivamente le dije que no. Ese fue el gatillo que le disparó la mente contra mí

Y es que por años, el público presenció que Enrique defendía a Frida de Alejandra en diversas ocasiones, por lo que ahora se pregunta por qué le habrá “agarrado tanto odio”:

“Alejandra tampoco es una maravilla de persona, entonces cuando empezaron a haber estas diferencias entre ellas, me puse del lado de Frida porque Alejandra es una mujer que trabaja como bruja, como loca, está siempre trabajando y descuida. Su papá tampoco existe, se casó con otra persona y nunca se dedicaron a cuidarla, creció sola”.

Enrique también procederá contra el periodista Gustavo Adolfo Infante, por el delito de Discriminación (Fotos: Captura Ventaneando / YouTube Gustavo Adolfo Infante)

Enrique refrendó que su nieta miente y anunció que está dispuesto a enfrentarla en los juzgados: “Quiero enfrentarme con ella, quiero que me explique por qué ese padrino tan bonito que tenía “el hombre más cool”, ahora es un violador. Quiero que me digas por qué de ser tu abuelito bonachón que te ayudaba para tus broncas que tenías con tu mamá, se convierte en un violador, Explícamelo”, sentenció el famoso.

SEGUIR LEYENDO: