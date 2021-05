Frida Sofía enfureció ante especulaciones por la herencia de Alejandra Guzmán: “No necesito estar de buitre”

Foto: Captura/YouTube Noche De Luz

Frida Sofía no piensa callar más. Luego de acusar a su abuelo de tocarla desde los cinco años y surgir diferentes especulaciones en su contra, la cantante y empresaria se defendió de quienes la tachan de querer la herencia de Alejandra Guzmán.

Durante la última semana se rumoró que la rockera eliminó de su testamento a su única hija, lo que detonó la molestia de Frida Sofía y la impulsó a hacer las diferentes acusaciones hacia su familia, principalmente contra su abuelo Enrique Guzmán, al que acusó de tocarla indebidamente desde los cinco años.

Fue Pablo Moctezuma, padre de la joven, quien confirmó a Ventaneando la situación del patrimonio, pero descartó el interés de su hija: “Me entero que Alejandra la quitó de la herencia, eso a Frida le viene valiendo tres cacahuates, ese no es el problema aquí, no son departamentos, no son coches. Me encantaría que, en verdad, (Alejandra) tomara un paso atrás y escuchara tantito más lo que tiene que decir su hija”.

A pesar de la aclaración del también empresario, los ataques hacia la cantante de 29 años continuaron y ahora decidió romper el silencio para defender, una vez más, su intención de que sea reconocida la agresión de la que fue víctima.

“Todos pensando que lo que me importa es el dinero, por favor. Fácil sería hacerme la mustia, callarme los abusos y asquerosidades que se callan y hacen ellos ¿cómo para qué? ¡Dinero viene y va, gente! Yo no necesito andar de buitre esperando que se mueran para recibir un dinero... ese es otro. Ubíquense pinch* haters, ni si quiera se imaginan lo que es la fama y el dinero... No se confundan”, escribió desde su cuenta de Instagram en un post de Suelta la sopa y que después compartió en sus historias.

La empresaria lanzó otro duro mensaje en el que dejó claro que hubiera preferido el amor y compañía de su madre, a quien además acusó de robarle una propiedad que le heredó su abuela parterna.

“El depa... hubiera estado mejor el tiempo y el amor. Ya con su pinch* depa que al final es lo único que según ella me dio con amor, cuando alguien da algo no es para restregárselo y usarlo como hueso de perro”, comentó en otro posteo.

Al final, si quieren hablar de propiedades... ella me debe una casa que me regaló mi abuela paterna que vale mucho más que esta pinch* jaulita de oro. O sea que mejor díganle a la ‘YO-YO’ que me devuelva mi casa, pero primero mi inocencia, mi niñez, mi libertad y mi virginidad, ya que también me la robaron por su culpa, por estar borracha e inconsciente y metiendo a cualquier hombre al hotel”, concluyó.

Frida Sofía se ha enfrascado en una pelea sin fin con su familia materna, principalmente contra su madre y abuelo, al que acusó de tocarla indebidamente durante su infancia.

Estas declaraciones cimbraron a la familia completa y colocaron al rockero en el ojo del huracán, quien ya emprendió acciones legales para buscar limpiar su imagen e integridad.

A pesar del escándalo, hace semanas Alejandra Guzmán aseguró que busca una catarsis y reinventarse en la música. Durante la emisión de Venga la Alegría dijo que encontró una manera de darle una vuelta a los problemas personales que afronta.

Aunque explícitamente no habló de su hija Frida Sofía ni de los procesos legales en torno a Enrique Guzmán, explicó que tras las polémicas y su delicado estado de salud, prefiere componer y seguir su carrera como artista.

Aprovechó para enviar un mensaje a sus fans y les dijo que nadie ha “destruido sus alas”, además, adelantó que no es su intención cerrarle la boca a nadie, ni buscar venganza.

