“Te amo y conozco tu corazón”: Frida Sofía evitó atacar a Silvia Pinal, pero se lanzó contra Luis Enrique Guzmán

Luego de las acusaciones de Frida Sofía en contra de su abuelo, Enrique Guzmán, por presuntamente haberla “manoseado” desde los cinco años, la dinastía familiar no deja de tambalear.

Pues uno de los momentos más recordados de los dimes y diretes de la familia Guzmán Pinal fue cuando la matriarca Silvia Pinal compartió su comunicado sobre el nuevo escándalo familiar.

Y aunque en ese mensaje la actriz dio a entender respaldar a su nieta, al recordarle su amor, una nueva polémica azota a Luis Enrique y a Alejandra Guzmán, hijos de Pinal.

Pues la periodista Shanik Berman compartió un contundente mensaje dirigido a los también hijos de Enrique Guzmán en el que cuestiona el trato a la actriz al exponerla mediáticamente a una situación que desconoce.

En su cuenta de Instagram, la también conductora publicó un video al que Frida Sofía ya dio su respaldo, dejando clara su posición respecto a sus familiares.

“A Doña Silvia Pinal deberían aislarla de situaciones tan desafortunadas y no exponerla a lo que está ocurriendo dentro de su familia”, inició el mensaje Shanik Berman.

Incluso explicó que es bueno que la matriarca no conozca las declaraciones hechas por su nieta, sin embargo, arremetió en contra de Luis Enrique y Alejandra: “Sin leerlo y sin conocerlo es muy difícil opinar, pero no manchen los hijos de Silvia Pinal de ponerla en esta situación”.

Y para poner en contexto a sus seguidores, la periodista recuperó un clip de las declaraciones que Silvia Pinal hizo en el canal de YouTube de Mara Patricia Castañeda.

Pues en aquella entrevista del pasado 10 de mayo, la emblemática actriz del cine nacional explicó que desconoce qué fue lo que dijo Frida Sofría de Enrique Guzmán.

En la entrevista con la también periodista, la matriarca de la dinastía confesó: “Yo no he leído lo que dice Frida Sofía, no lo he leído adrede porque yo no quiero ensuciarme con cosas falsas porque seguramente son cosas falsas”.

Fotografía de archivo fechada el 30 de abril de 2015, de la actriz mexicana Silvia Pinal, durante una entrevista con Efe en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo

Además, Silvia Pinal también se mostró a favor del resto de la familia y defendió a su ex esposo: “Enrique tiene sus cosas, pero también vale, por un lado, vale y por eso fue más difícil terminar”, remató a la actriz.

Finalmente, Shanik Berman concluyó su mensaje pidiendo a los hijos de Silvia Pinal: “Denle alegrías, denle satisfacciones, a su edad es lo que se merece”.

Por su parte, Frida Sofía reaccionó al apoyo de Berman y dejó un comentario en el que asegura que Silvia Pinal desconoce cuál es la actual situación de su familia.

“Claro que no está enterada y prefiero que ni lo sepa”, escribió la hija de Alejandra Guzmán.

En su comentario, la cantante también agregó que Luis Enrique Guzmán: “Está tras la cámara manipulando a mi abuela”, además de sólo tener interés por su dinero y su dinastía.

Incluso, Frida Sofía pidió no cuestionar a Silvia Pinal: “Yo se quien es mi abuela y se que si supiera de mi caso opinaría muy diferente, pero me da miedo que le duela así que mejor así”.

Frida Sofía respondió a Shanik Berman y coincide en que Silvia Pinal no está enterada de las acusaciones en contra de Enrique Guzmán. (Captura de pantalla @shanikberman / Instagram)

Finalmente, la nieta de Pinal se solidarizó con la actriz, quien ha dedicado toda su vida a trabajar, por lo que también pidió que la dejen descansar y disfrutar.

Por su parte, Silvia Pinal también defendió a Alejandra Guzmán en su entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda.

“Yo no estoy contenta con esto, estoy muy disgustada, se me hace muy injusto, porque Alejandra les da lo que no les ha dado sus padres. Les da todo, incluso los colegios y ella no mira para ver cuál es el más barato. O sea Alejandra ha sido buena madre”, explicó sobre las diferencias entre La Guzmán y Frida Sofía.

En cuanto a la relación con su nieta Silvia Pinal agregó: “No hablo mucho con Frida, ella está en Estados Unidos y a mí me encanta eso, ella le sabe mucho al inglés. Me gusta que lo viva porque es un a puerta muy importante para ella”.

