Aislinn reveló porqué su hija no aparecerá en De Viaje con los Derbez

Aislinn Derbez participó en De viaje con los Derbez 2 (Foto: captura de pantalla/Instagram @aislinnderbez)

En una entrevista con la agencia EFE, Aislinn Derbez explicó las razones por las que su hija Kailani no formará parte de esta serie, cuya segunda entrega llegará a la plataforma Amazon Prime el próximo 20 de mayo.

De viaje con los Derbez 2 es una serie de tipo documental en la que los fans de Eugenio Derbez pueden seguir a su familia a través de los Parques Nacionales de Estados Unidos. En la primer entrega de esta producción, Aislinn Derbez estuvo acompañada de Mauricio Ochmann, su entonces pareja y Kailani, la hija de ambos.

En esta segunda entrega Ochmann no formará parte del elenco pues ya no tiene vínculo sentimental con la hija del productor, sin embargo, Kailani tampoco realizó este viaje en compañía de su mamá, por lo que no aparecerá en ningún episodio.

Aislinn no viajó con su hija (Foto: Instagram @aislinnderbez)

Esta decisión familiar tiene que ver con evitar el estrés innecesario para Kailani, su mamá mencionó que no es un ambiente apto para una niña, probablemente por la experiencia en el primer viaje.

De acuerdo con dicha entrevista, la decisión de no llevar a Kailani a este viaje fue un acuerdo mutuo entre los padres de la menor, quien actualmente tiene 3 años y en la primer temporada de la serie tenía 10 meses.

“Mau y yo decidimos que también era lo mejor para la bebé el no estar con jornadas de trabajo tan pesadas. Creo que no es algo apto para esa edad, y fue bueno para mí darme este espacio”, explicó Aislinn en la entrevista.

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez reunidos por el cumpleaños de su hija (Foto: mauochmann / Instagram)

La joven quien tiene un podcast explicó que disfrutó el viaje sin su hija pero que no todos los momentos fueron agradables pues también sintió culpa de haberla dejado y además la extrañó:

“Fue la primera vez que viajaba sola sin ella y por un lado sí me entró esa culpa que nos da a todas las mamás, pero por otro lado descubrí esta nueva faceta de decir: ‘Claro que nos podemos dar estos momentos solas, estas vacaciones para nosotras’”, comentó Aislinn en una entrevista para la agencia EFE.

Es importante recordar que el viaje hacia Marruecos en la primer temporada fue un detonante para que Aislinn y Ochmann rompieran, aparentemente sus discusiones y tensos momentos habrían quedado evidenciados en De Viaje con los Derbez.

Los hermanos Derbez hablando sobre lo que pasó realmente en la serie (Foto: captura de pantalla del canal de YouTube de Aislinn Derbez)

Aunque Aislinn admitió que si había discutido con su pareja en dicho viaje aclaró posteriormente para su hermano Eduardo que las peleas reales con Mauricio Ochmann no habían sido grabadas y que en realidad habrían fingido las escenas de desacuerdos entre ambos por instrucciones de la producción.

La problemáticas que vivió Aislinn en la primera temporada no se limitaron a discusiones con su entonces pareja. según Eugenio, el humor de su primogénita cambió radicalmente tras convertirse en mamá y es que tenía problemas para conciliar el sueño además de que a la niña le afectó el viaje por Marruecos.

“Fue difícil, pero en esta segunda temporada es otra persona, de hecho la de Marruecos no es mi hija”, confesó entre risas. “En Marruecos fue de ¿Qué le pasó a mi hija?”, añadió.

Con esta foto comenzaron a hacer la promoción de la nueva temporada de De viaje con los Derbez (Foto: Instagram @vadhird)

Fue Alessandra Rosaldo quien aclaró que los problemas de Aislinn fueron provocados por su reciente maternidad: “Ella no durmió todo ese viaje, con una bebé de 10 meses en ese momento, para ella fue muy muy estresante”.

Respecto a esta nueva temporada, la familia Derbez tomó la difícil decisión de regresar a las pantallas con un viaje más “íntimo” y menos conflictivo que su experiencia en Marruecos para su reality.

“Fue complicado ponernos de acuerdo porque después de la primera temporada, la mitad de la familia dijo, ‘yo nunca más’, y la otra mitad dijimos ‘yo sí le entro’. Fue difícil lograr que todos dijeran ‘va’”, explicó a EFE Alessandra Rosaldo, pareja del reconocido actor Eugenio Derbez, sobre la serie que se estrenará próximamente.

