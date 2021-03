Aislinn Derbez y la impactante revelación sobre su pelea con Mauricio Ochmann en el reality de su papá

Aislin Derbez y Mauricio Ochmann terminaron su relación en marzo de 2020 (IG: mauochmann)

En el capítulo más reciente de su podcast, Aislinn Derbez reveló que la producción de la serie De Viaje con los Derbez la obligó a fingir una discusión con Mauricio Ochmann, su entonces pareja.

“La peleita esa que tuvimos en el pícnic fue fingida, hasta me decían ‘enójate más’ y yo no podía porque no soy así”, recordó durante la conversación que tuvo con su hermano José Eduardo Derbez, a quien invitó a charlar en el capítulo Tómate un Valemadril diario, que publicó el día de ayer.

Fue José Eduardo Derbez quien puso el tema sobre la mesa, ya que recordó que siempre le preguntaban si la primera temporada de la serie De Viaje con los Derbez había sido actuada, el hijo de Victoria Ruffo explicó entre risas que su respuesta era “¿No vieron las peleas de Ais y Mau? Ya no están juntos ¿Qué tan actuada puede ser?”.

Los hermanos Derbez hablando sobre la ruptura que tuvo José Eduardo (Foto: captura de pantalla del canal de YouTube de Aislinn Derbez)

Posteriormente, Aislinn le explicó que una de esas peleas no fue real y que los miembros de la producción del programa los obligaban a ella y a Mauricio Ochmann a actuar las discusiones.

Después, los hermanos Derbez hablaron sobre una discusión real que ocurrió en una montaña; sin embargo, estos difíciles momentos de la pareja no quedaron filmados para la serie antes mencionada.

Y es que el divorcio de la hija de Eugenio Derbez fue muy conocido, pues aparentemente la serie De viaje con los Derbez había evidenciado los diversos problemas que tenía la pareja al convivir. Sin embargo, en enero de este año, Aislinn comentó que la razón detrás de su divorcio fue la incompatibilidad de ideas a pesar de que ambos aún guardan un gran afecto por el otro y se mantienen cordialmente unidos por el bienestar de su hija Kailani.

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez se reunieron recientemente para celebrar el cumpleaños de su hija Kailani (Foto: mauochmann / Instagram) (Foto: mauochmann / Instagram)

Durante la edición de ese podcast, los hermanos Derbez también hablaron sobre su distanciamiento. La familia del actor y productor ha demostrado ser una de las más unidas en la farándula mexicana, pero no siempre ha sido así, como lo revelaron dos de sus hijos: Aislinn y José Eduardo, quienes compartieron los motivos que los llevaron a distanciarse hace unos años a pesar de tener muchas cosas en común.

Los hermanos confesaron en la nueva entrega de La Magia del Caos que en la infancia eran muy unidos y conforme fueron creciendo se distanciaron por la forma de pensar de cada uno. “Somos súper distintos. A mí las cosas espirituales me encantan, voy a terapia y todo eso, y tú eres completamente al revés, tú eres de fiesta, de ped*, de reunión”, explicó Aislinn.

“Eres muy social y yo cero social, soy súper hermética, nunca salgo a ningún lado, no voy a fiestas, no voy a ningún lado. En eso nos empezamos a separar muchísimo”, añadió la hija mayor de Eugenio Derbez.

José Eduardo dijo que él también quiere ver las fotos (Foto: Instagram / @jose_eduardo92)

Recientemente se filtraron unas supuestas fotografías comprometedoras donde el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se ve con otros hombres en un bar de la Ciudad de México. Al respecto, José Eduardo expresó: “Estoy alarmadísimo”, además de burlarse de los rumores: “No sé, ¿qué te digo? Pagaría por ver esas fotos y si sí, que las saquen, me vale. Yo estoy feliz, estoy contento, pues total, ya está de moda”, declaró al programa Hoy.

Desde hace algunos meses, el actor se encuentra en un romance con Paola Dalay y, aunque ella se ha encargado de compartir algún momento a su lado, él prefiere guardarse los detalles y no hacerlos públicos.

“Es mejor de repente reservarte algunas cosas y no todo andarlo publicando ni subiendo, ni nada. Muchas personas creen que subir cosas a redes sociales significa dar amor y esa es la importancia que le das a la pareja. Muchas parejas dicen, ‘tú no la subes’, ‘tú no la compartes’, ‘no le comentas’ y si no haces eso significa que no amas a la persona. Las personas piensan así y está pésimo eso, mejor alejado todo”, expresó.

