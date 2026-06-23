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Los expertos coinciden en el mejor momento del día para regar las plantas en plena ola de calor

Durante las temperaturas extremas no solo importa cuánto se riega, sino también el momento en que se hace

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Una persona regando sus plantas. (Christin Klose/dpa)
Una persona regando sus plantas. (Christin Klose/dpa)

El verano ya ha llegado a España, pero no lo ha hecho solo. Una ola de calor se ha asentado en la península y durará, al menos, hasta el jueves. Ante estas temperaturas extremas, es importante tomar las medidas necesarias para cuidar tu salud.

Además de protegerte del calor, es fundamental prestar atención a las plantas, que también sufren las consecuencias de las altas temperaturas. Si eres una de esas personas a la que le gusta la jardinería, es importante cuidar tus plantas correctamente.

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Uno de los aspectos más importantes es cuándo y cómo regarlas. Aunque pueda parecer que basta con coger la regadera cuando la tierra empieza a secarse, la hora es un factor clave. No solo influye en la cantidad de agua que consiguen absorber las raíces, sino también en las pérdidas por evaporación y en la capacidad de la planta para soportar las altas temperaturas.

Cuándo regar tus plantas

Los expertos coinciden en que hay un momento del día especialmente recomendable: durante las primeras horas de la mañana. A esa hora el ambiente es más fresco, el sol todavía no incide con fuerza y el agua puede filtrarse en el suelo de forma más eficaz. Gracias a ello, disponen de un sustrato húmedo con el que podrán afrontar mejor los momentos de calor.

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Además, regar temprano tiene otra ventaja importante. Las hojas y los tallos que puedan humedecerse accidentalmente tendrán tiempo suficiente para secarse a lo largo del día, reduciendo así la posibilidad de que aparezcan hongos u otros problemas relacionados con el exceso de humedad.

En caso de no poder hacerlo por la mañana, el atardecer también es una buena opción. Cuando las temperaturas empiezan a descender, el agua permanece durante más tiempo y las raíces pueden aprovecharlo.

De estas formas, nuestras plantas estarán más saludables

Por otra parte, los especialistas desaconsejan regar durante las horas centrales del día. En plena ola de calor, gran parte del agua se evapora antes de llegar a las raíces, lo que reduce la eficacia del riego y aumenta el consumo de agua sin aportar beneficios reales a la planta.

Otro error frecuente durante los episodios de temperaturas extremas es realizar varios riegos pequeños al día. Aunque pueda parecer una buena solución, los jardineros suelen aconsejar justo lo contrario: riegos más abundantes y espaciados.

Cómo saber si tu planta necesita agua

Aunque el calor nos invite a pensar que las plantas necesitan mucho riego, no siempre es necesario. Para comprobar si realmente necesitan agua, existe un método muy sencillo que utilizan muchos jardineros: introducir un dedo unos centímetros en la tierra.

Si al tocar el sustrato sigue estando húmedo, lo más recomendable es esperar antes de volver a regar. En cambio, si la tierra está seca en las capas superficiales y también unos centímetros más abajo, es el momento de echar agua de nuevo. Este truco permite evitar tanto la falta como el exceso de riego y ayuda a que las raíces se desarrollen de forma más saludable.

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