Por qué Eugenio Derbez no volverá a hablar con Victoria Ruffo

Parte del adelanto de esta serie (Video: @deviajeconlosderbez)

El próximo 20 de mayo se estrenará la segunda temporada de la serie De viaje con los Derbez, hace casi una semana se estrenó en Instagram un avance de lo que se verá en este nuevo viaje, el cuál se desarrollará en los parques nacionales de Estados Unidos.

En un punto del tráiler Eduardo Derbez realizó un salto desde gran altura, pero antes de lanzarse, el hijo de Victoria Ruffo le hizo una peculiar petición a su padre: “Papá, si me muero, ahí le hablas a mi mamá ¿Eh?”, le dijo mientras se acomodaba el equipo de protección para aventurarse al acantilado.

Ante dicho comentario, Eugenio Derbez dijo que ni ante la muerte de su hijo con la actriz le volvería a hablar a quien fuera su esposa: “No, ni así le voy a hablar”, dijo con tono rotundo. La relación entre estas personalidades terminó hace más de 20 años.

Con esta foto comenzaron a hacer la promoción de la nueva temporada de De viaje con los Derbez (Foto: Instagram @vadhird)

Dentro del video Aislinn Derbez explicó también que es la primera vez que acampa con su familia, en parte de las tomas se ve a los Derbez batallando por armar sus casas de campaña. “Ya me estoy muriendo de risa y aún no la veo”, comentó un internauta respecto al próximo estreno que tendrá la plataforma Amazon Prime Video.

Los protagonistas de esta serie serán Vadhir Derbez, Aislinn, José Eduardo, Aitiana, Eugenio y Alessandra Rosaldo, actual pareja del protagonista de No se aceptan devoluciones.

En la primer entrega de esta serie documental participó Mauricio Ochamann, quien fue pareja sentimental de la hija mayor de Eugenio Derbez, no obstante ellos terminaron su relación por lo que no formará parte del elenco.

Eugenio Derbez y la actriz de telenovelas Victoria Ruffo se conocieron en 1989, y tres años más tarde decidieron casarse al saber que ella estaba embarazada de su hijo José Eduardo.

Ellos dos no mantienen una relación amistosa(Foto: Instagram @ederbez / @victoriaruffofcc)

La polémica estalló poco después de la supuesta boda, al revelarse que se había tratado de una ceremonia falsa. Según explicó el famoso, los dos acordaron fingir un enlace matrimonial para evitar el acoso de la prensa.

“Finalmente hicimos la fiesta, estuvo muy padre la verdad con pizzas y hamburguesas”, dijo Eugenio Derbez en una entrevista para el canal de Youtube de su hijo, José Eduardo. “Fue sorpresa para tu mamá porque no se lo esperaba, le dije que tenía una junta, cuando llegó ahí pusieron la grabadora con la marcha nupcial, le pusimos el vestido encima de los jeans, lo amarramos con masking tape y estaba fascinada y se lo contaba a todo el mundo”.

Sin embargo, Ruffo asegura que él la engañó, y que ella siempre creyó que la unión era real. Según su versión, desconocía que se trataba de “una broma”, y al descubrir la verdad, se sintió engañada y traicionada.

Eugenio Derbez, José Eduardo Derbez y Victoria Ruffo (Foto: Cuartoscuro/Instagram@jose_eduardo92)

El 14 de abril de 1992 nació José Eduardo y cinco años después, los dos artistas se separaron. Entonces se desató una batalla legal para conseguir la custodia de su único hijo. Según Eugenio Derbez, ella utilizó el argumento de la boda falsa para ganar el juicio.

“Fue una fiesta que hicimos que ella utilizó más adelante para quitarme al niño con un abogado, y argumentaron que yo la había engañado”, dijo en entrevista con People en español.

Tras la ruptura, Victoria Ruffo desveló que el actor de 59 años no le pagó ni un peso por la manutención de su hijo, y que no pasó tanto tiempo con él. Sobre esto, el comediante se defendió, y contó que ella no le permitía ver a José Eduardo.

