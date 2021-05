MTV Movie & TV Awards 2021: la lista de ganadores y lo mejor de la gala

Para proteger a los presentes, se decidió que el evento se dividiera en dos días: el domingo 16 y el lunes 17 de mayo (Foto: Viacom/Handout via REUTERS).

El 16 de mayo se llevó a cabo la primera parte de la entrega de los MTV Movie & TV Awards 2021 en los Ángeles, California, premiación que galardona a lo mejor de la televisión y el cine de los Estados Unidos mediante los votos electrónicos de la audiencia.

La conductora de la noche fue la actriz y comediante Leslie Jones, acompañada del rapero Snoop Dogg, quien lanzó la semana pasada una canción con el cantante mexicano Lupillo Rivera.

Debido a que se quiso cuidar la sana distancia entre los presentes, se decidió dividir en dos partes la premiación. La primera parte se realizó con una pequeña audiencia, quienes debieron de realizarse una prueba COVID y dar negativos.

Elizabeth Olsen y Kathryn Hahn granaron el galardón a mejor pelea (Foto: Viacom/Handout via REUTERS).

La noche, sin duda, se la llevó “WandaVision”. La apuesta del mundo de Marvel y la plataforma Disney+ recibió el premio a mejor programa de televisión, mejor interpretación femenina (para Elizabeth Olsen) y mejor villana (Kathryn Hahn), por mencionar algunos.

Mientras que uno de los momentos más nostálgicos de la noche fue cuando se le otorgó a Chadwick Boseman un premio póstumo debido a su actuación en “La madre del Blues”.

“Su impacto es eterno y estamos agradecidos por la forma en que su presencia y su arte han cambiado el mundo. Te amamos y te extrañamos”, fueron las palabras que emitió la actriz Yara Shahidi, quien recibió el premio en nombre de Boseman, quien falleció el agosto pasado a causa de cáncer de colón.

Yara Shahidi recibió el premio póstumo de Chadwick Boseman . (Foto: Viacom/Handout via REUTERS).

La actriz Scarlett Johansson y el actor Sacha Baron Cohen recibieron reconocimientos especiales por sus contribuciones a la industria cinematográfica durante su carrera.

En un mensaje vía video, la actriz protagonista de la “Viuda Negra”, en el universo de Marvel, agradeció a sus seguidores por el apoyo: “me doy cuenta del enorme regalo que es poder tener la oportunidad de hacer lo que amo”.

Mientras que el actor y cómico Seth Rogen, le entregó el permio a Baron Cohen, a quien calificó como “el actor más intrépido que jamás haya conocido”.

Scarlett Johansson recibió un premio especial por su trayectoria actoral (Foto: Viacom/Handout via REUTERS)

La lista de los nominados y ganadores en la primer parte de la premiación fue:

MEJOR PELÍCULA:

Borat Siguiente Película Documental

Judas and the Black Messiah

Promising Young Woman

Soul

To All the Boys: Always and Forever

MEJOR SERIE:

Bridgerton

Cobra Kai

Emily in Paris

The Boys

WandaVision

MEJOR ACTUACIÓN EN UNA PELÍCULA:

Carey Mulligan -Promising Young Woman

Chadwick Boseman -Ma Rainey’s Black Bottom

Daniel Kaluuya -Judas and the Black Messiah

Sacha Baron Cohe -The Trial of the Chicago 7

Zendaya -Malcom & Marie

MEJOR ACTUACIÓN EN UNA SERIE:

Anya Taylor-Joy -The Queen’s Gambit

Elizabeth Olsen -WandaVision

Elliot Page -The Umbrella Academy

Emma Corrin -The Crown

Michaela Coel -I May Destroy You

MEJOR HÉROE:

Anthony Mackie -The Falcon and the Winter Soldier

Gal Gadot -Wonder Woman 1984

Jack Quaid -The Boys

Pedro Pascal -The Mandalorian

Tenyonah Parris -WandaVision

MEJOR BESO:

Chase Stokes & Madelyn Cline -Outer Banks

Jodie Comer & Sandra Oh -Killing Eve

Lilly Collins & Lucas Bravo -Emily in Paris

Maitreyi Ramakrishman & Jaren Lewison -Never Have I Ever

Regé-Jean Page & Phoebe Dynevor -Bridgerton

Rege-Jean Page recibió el premio a actuación revelación por su protagónico en Bridgerton (Foto: Viacom/Handout via REUTERS)

MEJOR ACTUACIÓN DE COMEDIA:

Annie Murphy -Schitt’s Creek

Eric Andre -Bad Trip

Issa Rae -Insecure

Jason Sudeikis -Ted Lasso

Leslie Jones -Coming 2 America

MEJOR VILLANO:

Aya Cash -The Boys

Ewan McGregor -Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)

Giancarlo Esposito -The Mandalorian

Kathryn Hahn -WandaVision

Nicolas Hoult -The Great

ACTUACIÓN REVELACIÓN:

Antonia Gentry -Ginny & Georgia

Ashley Park -Emily in Paris

Maria Bakalova -Borat Siguiente Película Documental

Paul Mescal: Normal People

Regé-Jean Page -Bridgerton

MEJOR PELEA:

Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) -Final Funhouse Fight

Cobra Kai -Finale House Fight

The Boys -Starlight, Queen Maeve, Kimiko vs Stormfront

WandaVision -Wanda vs Agatha

Zack Snyder’s Justice League -Final Fight vs Steppenwolf

ACTUACIÓN TERRORÍFICA:

Elisabeth Moss -The Invisible Man

Jurnee Smollett -Lovecraft Country

Simona Brown -Behind Her Eyes

Victoria Pedretti -The Hauting of Bly Manor

Vince Vaughn -Freaky

MEJOR DÚO:

Barb & Star Go To Vista Del Mar -Star (Kristen Wiig) & Barb (Annie Mumolo)

The Falcon and the Winter Soldier -Falcon (Antony Mackie) & Winter Soldier (Sebastian Stan)

The Mandalorian -Din Djarin (Pedro Pascal) & Grogu

Emily in the Paris -Emily Cooper (Lily Collins) & Mindy Chen (Ashley Park)

Borat Siguiente Película Documental -Borat Sagdiyev (Sacha Baron Cohen) & Tutar Sagdyev (Maria Bakalova)

MEJOR MOMENTO MUSICAL:

Black is King: Brown Skin Girl

The Kissing Booth 2, Lost in the Wild: Elle & Marco’s Dance Competition Performance

Love & Monster, “Stand by Me: Mav1s & Joel watch the Sky Jellies

To All the Boys: Always and Forever, “Beginnind Middle End”: Peter & Lara Jean’s Song

Bridgeton, “Wildest Dreams”: Daphne & Simon’s Honeymoon Phase

Cobra Kai, I Wanna Rock: Miguel & Johnny at a Dee Snider Concert

Julie and the Phantoms: Edge of Great

Chase Stokes y Madelyn Cline ganaron el premio a mejor beso (Foto: Viacom/Handout via REUTERS).

Este lunes 17 de mayo será transmitida la segunda parte de la premiación, donde se reconocerá lo mejor de los reality shows, talk shows y celebridades de internet, estadounidenses y extranjeros.

SEGUIR LEYENDO:

The Falcon and the Winter Soldier”: todo lo que debes saber para ver este fin de semana la apuesta de Marvel tras WandaVision