“Esta es tu noche”: tras la disputa con Lupita Jones, Sofía Aragón escribió un emotivo mensaje a Andrea Meza para desearle suerte en Miss Universo

De izquierda a derecha, Andrea Meza, quien representará a México esta noche en Miss Universo; Lupita Jones, ex miss Universo 1991 y directora de Mexicana Universal, y Sofía Aragón, quien estuvo a punto de ganar la Corona en 2019 (Foto: Instagram @andreamezamx - @lupjones - @sofaragon)

En diciembre de 2019, Sofía Aragón estuvo a punto de conseguir el título de Miss Universo para México. Únicamente la superó Zozibini Tunzi, la representante de Sudáfrica, quien se hizo finalmente con la Corona en el certamen.

Tras su paso por el concurso, la modelo originaria de Jalisco reveló en un polémico video de 30 minutos todo lo que sufrió en los meses previos a la competencia mundial. Según explicó Aragón, durante los seis meses de preparación, la directora nacional de Mexicana Universal, Lupita Jones, no le pagó ni un peso, así que ella tuvo que costear el pago del alquiler, sus viáticos, desplazamientos y médicos. Para ello, utilizó los ahorros que había juntado desde los 16 años, pero llegó un momento en el que se le agotaron.

“Lupita me dijo ‘para ti no hay dinero, no hay apoyo, así que hazle como quieras’. [...] Yo tuve que pagar todos mis gastos de mantenerme, de mi comida, mi gasolina, todos los gastos necesarios para vivir en la Ciudad de México y poder seguir adelante con mi preparación”, contó la conductora.

“Hay una persona en la organización que fue muy cercana a mí, mi coach motivacional, espiritual, y yo le hablaba llorando diciéndole, ‘Te enseño mi refri vacío, te enseño mi cuenta del banco’. Tenía 100 pesos. ‘Y ya no tengo para comer”, recordó.

Con este video, Sofía Aragón contó todo lo que sufrió para prepararse a los certámenes de Mexicana Universal y Miss Universo. Dijo que Lupita Jones le hizo sufrir violencia simbólica (Video: Instagram @SofíaAragón)

En poco tiempo, otras reinas de belleza se sumaron a las acusaciones contra Lupita Jones. La reacción de esta última fue un escándalo. En un en directo de Instagram, la directora del concurso nacional vomitó una serie de insultos y llamó a Sofía Aragón “ingrata”, y “falsa”. Entre otras “perlas”, aseguró que era una persona deprimida, con “traumas” e “inseguridades”.

La empresaria dijo también que ella invirtió su dinero para operarle a la modelo “la nariz, para arreglarle los dientes, para la liposucción”, y agregó que la joven pagaba para que la subieran a las pasarelas: “Por mucho que se venda ahora como la gran diosa, yo sé de dónde viene, de qué pie cojea”, insistió.

Tras la controversia, Sofía Aragón se alejó del concurso de belleza. Se centró en su trabajo como conductora en TV Azteca, y la televisora perdió los derechos de emitir gala nacional, que organiza y dirige Jones anualmente para elegir a Miss México.

El enfrentamiento llegó a tal punto que a Aragón ni siquiera le permitieron entregar la Corona de Mexicana Universal a su sucesora, Andrea Meza, la reina de belleza que fue elegida el pasado noviembre para representar al país este domingo 16 de mayo en Miss Universo 2021.

Andrea Meza junto a Lupita Jones (Foto: Instagram)

A pesar de su difícil experiencia con Lupita Jones, Sofía Aragón quiso dejar de lado el pasado y su pésima relación con la organización de Mexicana Universal, para desear lo mejor a Andrea Meza, quien es originaria de Chihuahua y parte como una de las grandes favoritas para alzarse con la Corona.

“Andy, esta es tu noche. Una noche donde recuerdas todo lo que te costó llegar ahí. Donde se sienten los obstáculos que se presentaron en el camino y como saliste adelante de cada uno de ellos. Una de esas noches en la vida que hacen que todo valga la pena. Esta noche se cumple un sueño más. Un sueño que vas a llevar en tu corazón por el resto de tu vida, y créeme que siempre siempre te hará sonreír pensar en este día, pase lo que pase”.

“Tu país está contigo. Y aunque sabemos que estás hecha para ser una reina, sin importar el resultado, para nosotros ya lo eres: por tu calidez humana, tus ganas, tu lucha, tu belleza y tu gran corazón. Esta noche sal a darlo todo, a dejarlo todo en el escenario. Pero sobre todo, diviértete y sé tú misma. Que lo has hecho espectacular hasta ahora. Qué gusto llamarte mi amiga y saber que México brillará inmensamente esta noche. Make it yours. Te adoramos mexicana. Esta puesta toda nuestra fe en ti”, agregó.

Este 14 de mayo, las candidatas de Miss Universo 2021 desfilaron en traje típico ante el jurado (Video: Miss Universo 2021)

El mensaje de Sofía llega después de que el reportero de Fórmula Espectacular, Gabriel Cuevas, asegurara que Lupita Jones le prohibió a Andrea Meza conceder entrevistas a TV Azteca, Televisa y Grupo Imagen.

“Los únicos que han podido entrevistar a Andrea Meza son Telemundo, porque no ha podido hablar con Televisa ni TV Azteca, ni con Imagen”, dijo el periodista.

También la comunicadora Flor Rubio criticó esta actitud por parte de la directora del certamen nacional.

“El enojo de Lupita Jones también es con Andrea Meza, porque a Lupita se le olvida que cuando se gana un concurso uno va a representar a un país, no a una empresa. Cuando vas a Miss Universo representas a México, no a Grupo Imagen, TV Azteca o Televisa. Creo que ha puesto muchas trabas para que personas de otras televisoras se le acerquen a Andrea, porque solamente con quien ella quiere. El domingo todos somos México, más allá de los problemas que tenga Lupita Jones con las diferentes empresas con las que ha trabajado”, agregó Flor Rubio.

