Tras su visita a Televisa, qué pasará con Anette Michel en MasterChef México

La conductora y actriz de Tv Azteca ha manifestado su intención de volver a los melodramas (Foto: Instagram @anettemicheltv)

Han pasado algunas semanas desde que se emitió el capítulo final de la octava temporada de MasterChef México, el famoso reality show transmitido en TV Azteca donde diversos participantes luchan por obtener el título del mejor cocinero de la temporada.

Y es que tras la última emisión, fue la conductora Anette Michel quien posteó en sus redes sociales un mensaje de agradecimiento a la producción del programa, hecho que fue interpretado como una confirmación a los rumores que apuntaban a que la guapa jalisciense se estaría despidiendo del programa definitivamente.

Así lo compartió entonces Anette: “El final de MasterChef México. Un honor poder participar al lado de grandes chefs en este proyecto único durante 8 temporadas. Me cambió la vida. Gracias por la oportunidad, los amo siempre”.

La conductora siempre se vio contenta y cordial con los concursantes de la emisión (Foto: @MasterChefMx)

Dichas palabras de la actriz de 49 años resonaron entre quienes aseguraron que Michel buscaría oportunidades laborales ajenas a TV Azteca tras terminar su participación en el programa gastronómico.

Y es que también trascendió durante la transmisión del show, que presuntamente Anette había sido vista en las instalaciones de Televisa, donde habría acudido a hacer una audición para la telenovela La desalmada, producción de “El güero” Castro.

Sin embargo, dicha información nunca se confirmó ni se desmintió, lo que sí fue cierto es la visita de Anette Michel a los foros de Televisa Chapultepec, donde la actriz acudió como madrina de la nueva temporada de programa que conducen Montserrat Oliver y Yolanda Andrade.

Así fue la aparición Anette Michel en "Montse y Joe" junto a Eduardo Yáñez (Foto: Captura de pantalla)

“Tengo la fortuna de poder ser invitada y en este momento soy una invitada nada más. Como no tengo contrato en ningún otro lugar puedo venir, pero básicamente es eso”, dijo el 22 de abril en su visita al foro de Montse y Joe.

“Hoy puedo trabajar donde sea, pero todavía no estoy en ningún lugar, porque todavía no he tomado una decisión de qué es lo que sigue para mí. Esa es la verdad”, indicó la actriz en el programa radiofónico Todo para la mujer de Maxine Woodside.

Pese a la gran cantidad de rumores que colocan a la conductora en las filas de Televisa, al parecer se trata de meras especulaciones, pues Anette Michel tiene su lugar asegurado en la empresa donde ha trabajado las últimas dos décadas.

Su lugar como conductora principal en MasterChef, que ya prepara su edición de celebridades, estaría intacto, según lo dio a conocer la flamante Directora de contenidos y programación de TV Azteca.

Anette Michel admitió que ha estado buscando oportunidad en lugares diferentes a Tv Azteca (Foto: Instagram @anettemicheltv)

Según Sandra Smester, quien recientemente asumió el cargo que dejó disponible Alberto Ciurana hace unas semanas cuando lamentablemente falleció, Anette Michel hasta el momento no ha mostrado su intención de renunciar al famoso reality show que le dio mayor popularidad en los últimos años.

“Anette no me ha dicho que no, entonces sí, ella seguirá siendo la conductora de MasterChef”, dijo la ejecutiva al programa Ventaneando, donde también aseguró que “ya se cocinan grandes sorpresas y nuevos proyectos” con el equipo de trabajo comandado por Pati Chapoy.

“Uno de los equipos que siempre me ha apoyado en estos cuatro años en TV Azteca ha sido el equipo de Pati Chapoy en Ventaneando, nos hemos divertido muchísimo con Iyari y con Rosario, entonces, no les puedo decir, pero ayer se cocinó algo muy bueno”, añadió.

Sandra Smester desmintió la salida de Anette de las filas de MasterChef México (Foto: Grupo Salinas)

Con esta declaración se derriba la versión que aseguraba que, si bien Anette Michel ha expresado en distintas ocasiones su deseo por volver a la actuación e incursionar de nueva cuenta en alguna telenovela, motivo por el que supuestamente acudió a las instalaciones de Televisa, ahora su lugar dentro de Azteca ha sido garantizado.

Al finalizar la última edición de MasterChef México, Chapoy habló de esta situación: “Sí, es el último programa de nuestra queridísima compañera Anette Michel, que tomó la decisión de salirse, por ahora, de Televisión Azteca, no tiene propuesta en ningún otro lado. Pero ella tomó la decisión por ahora de alejarse”, declaración que ahora ha quedado refutada.

