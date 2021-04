Anette Michelle reapareció en Televisa: asistió a este programa al lado de Eduardo Yáñez y Yolanda Andrade

Anette Michel admitió que ha estado buscando oportunidad en lugares diferentes a Tv Azteca (Foto: Instagram @anettemicheltv)

Luego de varios meses de rumores sobre el futuro de Anette Michel, quien presuntamente abandonaría su trabajo como conductora en TV Azteca, por fin se confirmó su salida.

Por supuesto, la famosa también se despidió del programa MasterChef México de la televisora del Ajusco para llegar a Televisa, así lo confirmó TV Notas y Eduardo Yáñez.

Claro que la noticia causó revuelo entre los fans de la también actriz y en redes sociales rápidamente se viralizaron varias fotografías en la que Anette Michel aparece en el foro del programa Montse y Joe.

Además, de aquel programa conducido por Montserrat Oliver y Yolanda Andrade, las fotos también dejan ver a Anette junto a Eduardo Yáñez.

El actor ya confirmó la aparición de Anette Michel en el programa, pues desde su cuenta de Instagram el actor compartió varias fotografías en el foro de MontseyJoe.

El actor Eduardo Yáñez confirmó que Anette Michel ya forma parte de Televisa. @eduardoyanezfc / Instagram

Sobre los detalles que hasta el momento se saben de la aparición de la actriz a la televisora de San Ángel es que para la nueva temporada del programa.

Aunque este no fue su primer intento por forma parte de la fila de Televisa, ya que anteriormente Anette Michel adicionó para la más reciente novela de la televisora, La Desalmada, sin embargo, no consiguió el papel.

Fue el columnista de El Heraldo de México, Alex Kaffie, quien dijo que Anette Michel había sido vista en las oficinas de la televisora de San Ángel: “Anette Michel estuvo la semana pasada en Televisa San Ángel. Sí, la actriz y conductora asistió a hacer pruebas para la telenovela La Desalmada. Ella se disputa junto con otras colegas el personaje que estará involucrado sentimentalmente con Raúl Araiza (que no es el protagonista, pero lleva un papel muy importante en el melodrama)”.

Sin embargo, según compartió TV Notas, con esta oportunidad la conductora espera poder regresar al mundo de la actuación tras ocho años de salir en la telenovela Secretos de Familia en la televisora que hoy le dice adiós.

La conductora y actriz de Tv Azteca fue entrevistada sobre los rumores de su posible renuncia del programa de cocina (Foto: Instagram @anettemicheltv)

Mientras tanto Anette Michel siguió desarrollándose profesionalmente en TV Azteca, en donde se convirtió en uno de los personajes más queridos del público al haber formado parte de MasterChef desde el 2015.

Aunque su trayectoria no sólo se limita a eso ya que la actriz fue de las pioneras en el consorcio del Ajusco y se formó en el Centro de Formación Actoral, además de haber sido el rostro de programas como Tempranito y varias telenovelas, como Cuando seas mía.

Y como te mencionamos al inicio de la nota, esta noticia lleva varios meses como un rumor e incluso Pati Chapoy había confirmado la salida de Anette Michel, aunque resaltó que sólo es algo temporal.

A principios de marzo, la periodista explicó durante su programa Ventaneando que la actriz salía de la compañía para conseguir y trabajar en nuevos proyectos.

Anette Michel (Foto: Steve Allen)

Según señaló Chapoy antes del último episodio de MasterChef: “Sí, es el último programa de nuestra querídisma compañera Anette Michelle, que tomó la decisión de salirse, por ahora, de Televisión Azteca, no tiene propuesta en ningún otro lado. Pero ella tomó la decisión por ahora de alejarse”.

Incluso días antes de que los conductores del programa confirmaran su salida, la actriz había señalado que por decisión de la empresa ya no tenía contrato de exclusividad.

Sobre ello Anette Michel dijo en entrevista con Maxine Woodside que no sólo había intentado conseguir algún proyecto en Televisa, sino también en otros sitios.

Ya que, al parecer, su próxima meta es regresar a la actuación: “Sí, por supuesto. Sí lo extraño mucho (actuar). Y la verdad es que mis seguidores y la gente que ha estado conmigo a lo largo de mi aventura actoral y de mi carrera en general pues también me dicen ‘Oye, Anette, ¿y cuándo?’. Entonces sí he hecho casting. He ido a Netflix, también a empresas independientes, a cine... de todo, ¿no?”.

