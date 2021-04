Del coqueteo de Eduardo Yáñez a las confesiones de su matrimonio: Anette Michel se sinceró a su llegada a un programa de Televisa

La visita de Anette Michel a un programa de Televisa generó gran polémica y es que ocurrió después de 25 años de carrera en TV Azteca.

Los rumores sobre la salida de la actriz y conductora de las filas de la televisora del Ajusco comenzaron desde el año pasado, pero fue tras concluir su participación en MasterChef México que se hicieron realidad para sorpresa de propios y extraños.

La tapatía concluyó su contrato con TV Azteca para buscar nuevos horizontes laborales y así se le ha visto haciendo castings o visitando las instalaciones de Televisa, donde fue recibida con bombo y plantillo.

Michel engalanó la última emisión de Montse y Joe, programa transmitido por Unicable y que es conducido por Yolanda Andrade y Montserrat Oliver.

En esta ocasión, la ex conductora de Tempranito y protagonista de Cuando seas mía se mostró de lo más natural hablando de sus nuevos planes, su vida matrimonial y hasta esquivando un coqueteo de Eduardo Yáñez.

En el video publicado en el canal de YouTube, Anette Michel relató los cambios en su vida: “Ahora estoy aquí, por Yolanda, porque quiero hacerte preguntas. No la verdad es que me invitaron desgraciadas, no me habían invitado”.

En esta visita Oliver y Michel recordaron un evento de modelaje que hicieron en París, Francia, aunque la también actriz destacó cómo resuelve sus conflictos sentimentales con su marido.

“Yo te veía en Azteca, cuando era chavito. Decía ‘qué vieja tan buena’. Pero qué mujer tan guapa y qué talentosa, porque es cierto que es una excelente actriz y también de conductora, muy chingon*. ¿Estás casada?”, cuestionó Yáñez a la actriz, quien respondió afirmativamente y reveló sus secreto para un matrimonio duradero.

“Le dejó de hablar y ya está”, bromeó antes de explicar más a fondo. “Nos llevamos muy bien, somos muy buenos cuates, nos divertimos mucho, compartimos las mismas aficiones y somos buenos amantes”, aseguró.

En cambio, Eduardo Yáñez aprovechó para revelar que le gusta “nalguear” a su pareja: “Es parte de la ensalada y que suene. Suena rico y se ve bien. Se siente más machín. No es un golpe, es una señal de muchas cosas”.

Anette Michel ya había hablado de esta visita en entrevista con el programa Hoy. En aquella ocasión incluso bromeó sobre que había recibido “las llaves” del foro de Montse y Joe en Televisa.

“Tengo la fortuna de poder ser invitada y en este momento soy una invitada nada más. Como no tengo contrato en ningún otro lugar puedo venir, pero básicamente es eso”, comentó la famosa que durante 25 años formó parte de TV Azteca, empresa rival de Televisa.

Anette Michel contó que sólo busca retomar sus actividades artísticas dentro de la actuación o conducción: “Estés donde te sientas bien, donde te traten bien, donde encuentres dónde desarrollar lo que amas y he hecho toda mi vida”.

“Me siento muy contenta, a partir y después de la pandemia olvídate, uno vive todos los días despertando y diciendo ‘gracias Dios, por todas las bendiciones’. Y sí soy una mujer muy feliz, me siento una mujer muy plena, tengo mucha estabilidad en mi vida y con esta posibilidad de poder visitar aquí y me siento muy a gusto”, añadió.

Video: Hoy.

La periodista Pati Chapoy habló de la salida de la conductora y actriz de TV Azteca, tras concluir su participación en MasterChef México: “Sí, es el último programa de nuestra querídisma compañera Anette Michel, que tomó la decisión de salirse, por ahora, de Televisión Azteca, no tiene propuesta en ningún otro lado. Pero ella tomó la decisión por ahora de alejarse”.

Esto dejó abierta la puerta para Anette Michel y es que también se especula que ella llevará la conducción del formato, pero ahora estelarizado por estrellas de la televisora del Ajusco.

