El espectacular anillo de compromiso que Ben Affleck le dio a JLo hace años

El diamante rosado que le dio el actor de Hollywood tiene un costo de 1.2 millones de dólares / Archivo. Vazoro Joyas / Twitter

Tras su ruptura con el beisbolista Alex Rodriguez, se dice que la cantante Jennifer Lopez y el actor Ben Affleck retomaron su relación después de 17 años.

Lopez y Aflleck se conocieron durante las filmaciones de la película Una relación peligrosa, mientras ella estaba casada con el que era su segundo marido, el bailarín Cris Judd. Después de haber terminado su matrimonio con Judd, comenzó a salir con el actor de Hollywood.

En noviembre del 2002 la cantante hizo público su compromiso, comentando que Affleck le había regalado un enorme diamante rosa de la joyería Harry Winston.

La pareja pospuso su boda un día antes tras lo mediático que se volvió el evento Photo Agency/The Grosby Group

Lamentablemente la boda nunca se pudo concretar, pues un día antes de que se llevara a cabo la ceremonia, la pareja decidió posponerla “debido a la excesiva atención mediática”, según el comunicado que publicaron. Después de ello rompieron.

La pieza con la que Ben Afflek le propuso matrimonio fue un diamante rosa de 6.1 quilates con un costo de 1.2 millones de dólares de Harry Winston.

En una entrevista con Zane Lowe para Apple Music, J.Lo confesó que regresó la pieza, así como también habló de cómo ésta fue crucial para que conociera a la actriz y cantante Barbra Streisand.

“Barbra se acercó... y lo primero que me dijo es que si podía ver el anillo que me habían regalado. Yo se lo enseñé y entonces empezó a preguntarme cómo llevaba lo de ser famosa, cosa que me pareció de lo más extraña viniendo de alguien como ella, una de las mujeres más conocidas del mundo”, contó J. Lo.

El diamante rosado con el que se comprometieron Affleck y J. Lo es de Harry Winston / Archivo. Vazoro Joyas / Twitter

A 17 años de aquella historia de amor que no llegó al altar, Affleck y Jennifer volvieron a dar de qué hablar hace unas semanas cuando fueron captados en un automóvil en el estado de Montana, donde se entiende que el actor es dueño de un chalet.

Según TMZ, Affleck y J. Lo retomaron su cariño a través de correos electrónicos.

Se dice que Lopez y Affleck pasaron una semana en el estado de Montana Backgrid/ Grosby Group

“Jennifer pasó varios días con Ben fuera de la ciudad. Tienen una fuerte conexión. Una química increíble”, confesó una fuente cercana a Lopez a la revista estadounidense People.

Se tiene entendido que pasaron una semana en el Yellowstone Club, un resort privado con centro de esquí y campo de golf ubicado en el condado de Madison, al oeste de Big Sky.

Jennifer Lopez mostrando el anillo de compromiso que le dio Ben Affleck Fotos: Archivo

La cantante ha recibido varios costosos anillos a lo largo de su vida.

El cantante Marc Anthony le entregó un diamante Harry Winston de 8.5 quilates, con valor estimado de 4 millones de dólares. Por otra lado, su más reciente ex esposo, se comprometió con ella dándole un anillo de 1.8 millones de dólares. En 2001 el bailarin Cris Judd le dio un anillo con un costo de 10 millones de pesos.

Marc Anthony y Jennifer Lopez se divorciaron en 2011 (Photo by Chris Pizzello/Invision/AP)

A pesar de que aún no se confirma que hayan retomado su relación, una fuente cercana a Alex Rodriguez informó a E! News que él quedó sorprendido con las imágenes de su ex esposa y Affleck.

“A Alex le ha sorprendido que Jennifer ya haya pasado página, dado que pensaba que todavía podían hacer funcionar lo suyo. Creía que podían volver a conectar. Últimamente ha estado llamando a J. Lo para verla, pero ella ha sido bastante cortante con él. Se encuentra bastante triste y ya se ha encargado de llamarla para transmitirle su molestia, aunque ella claramente no está interesada en reavivar nada con él”.

SEGUIR LEYENDO: