De Ventaneando a Televisa: Pedro Sola aparecerá en la rival de TV Azteca

Pedrito Sola ha sido parte de "Ventaneando" durante 25 años (Foto: Instagram/@tiopedrito)

Si una figura de TV Azteca se ha convertido en emblema de la televisora ha sido, entre otros, Pedro Sola, quien a lo largo de 25 años ha permanecido inamovible del cuadro de conductores del programa Ventaneando.

Al lado de Martha Figueroa, Juan José Origel y por supuesto Pati Chapoy, el economista de profesión incursionó por primera vez en la televisión en el programa de espectáculos bandera de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, y hoy, pese a los múltiples cambios en la alineación del programa, Pedro Sola continúa como parte de la emisión.

“El tío Pedrito”, como lo conoce el público más joven, ha logrado bastante popularidad en los últimos años, en los que incluso ha incursionado en otras facetas ajenas a la conducción, como DJ en fiestas juveniles para antros, y actor en puestas en escena como El Tenorio cómico, sin dejar atrás su faceta como youtuber en su canal donde muestra el día a día de su vida y cuenta anécdotas a sus fans, que no son pocos.

Pedro Sola acudió recientemente a recibir su dosis. Aquí en el centro de vacunación (Foto: captura de Twitter/@pedrosola)

Ahora, se ha dado a conocer que Pedro Sola tras su larga trayectoria en TV Azteca aparecerá en un programa de su rival histórica, Televisa. Y es que según el periodista Alex Kaffie, el conductor famoso por su video viral en el que se equivoca al hacer una mención de una marca de mayonesas, aparecerá en una producción de la empresa de Emilio Azcárraga en los próximos días.

Sola llegará a Televisa como invitado del programa Confesiones, conducido por su ex compañera de Ventaneando Aurora Valle, una producción que se transmite a través del canal TLNovelas, propiedad de la televisora que se emite en señal de televisión restringida.

Esta será la primera participación en la empresa de San Ángel de Sola, quien aunque aún no ha revelado información al respecto, ya en algunas otras ocasiones había declarado que en TV Azteca no existe ningún inconveniente porque colabore con alguna otra televisora.

Pedro Sola apareció en noviembre en el programa "Sale el sol" (Foto: Instagram @tiopedritosola)

Este comentario lo expresó cuando apareció sorpresivamente en el programa de Imagen Televisión Sale el sol, donde realizó un enlace como invitado hace unos meses. Fue en noviembre cuando “Pedrito” externó sentirse agradecido con la emisión matutina y destacó que los tiempos cambiaron dejando atrás las épocas en que un famoso perteneciente a cierta empresa no podía aparecer en otra.

“Sobre todo lo que me da gusto es toda esta apertura que se está dando entre las empresas de comunicación y en Azteca gracias a (Ricardo) Salinas Pliego que siempre tiene esta apertura. A final de cuentas todo lo que ocurrió de estos celos y demás no era de parte de TV Azteca sino de Televisa que por eso tenía sus artistas exclusivos para que no se fueran a ningún lado”, contó entonces a El universal.

Yo nunca he estado en otro lado, a todos los conozco de Azteca. Es importante que las personas que somos públicas podamos ir y venir de invitados de un lado a otro. Yo en los canales gringos veo que están en una empresa y de repente aparecen en la otra dando alguna entrevista y no importa, pero todo eso se quedó grabado en la mente del público cuando Televisa

Con su faceta de youtuber, Sola ha conseguido el apoyo de un público joven (Foto: Instagram/@pedritosola)

El enlace digital que realizó Pedro Sola en la emisión ocurrió así porque el economista de profesión se mantiene al margen de los cuidados para evitar la infección de COVID-19, por lo que prefirió no acudir al foro en aquella ocasión.

Al respecto de los cuidados que procura en su trabajo diario en Ventaneando, Pedro Sola resaltó que se somete a cuidados extremos:

“Yo tengo la suerte de que televisión Azteca me permite que yo llegue únicamente a hacer el programa, estacione mi coche afuera del estudio y entre con mi cubrebocas. Ya voy maquillado de mi casa y la peinadora me da una repeinadita, me siento en el sillón y ahí estoy con mi cubrebocas”, finalizó entonces.

