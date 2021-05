Kate del Castillo se disculpó por su video que fue eliminado por ser “ofensivo”

Kate del Castillo pidió disculpas por subir video de contenido sensible (Foto: Instagram / @katedel castillo)

Ayer, en la actualización sobre su mano, Kate del Castillo mostró a través de sus redes sociales cómo le era retirado un pequeño trozo de metal de su dedo meñique, lo que hizo que su contenido fuera censurado por incumplir con las normas de la plataforma. Hoy, la actriz aceptó su error y pidió disculpas.

Hace un mes, Kate del Castillo mostró a través de Instagram que había sufrido un accidente durante grabaciones de su próximo proyecto, debido a ello, se sometió a un proceso de recuperación porque su dedo meñique resultó muy lastimado.

Le fue puesto un pequeño trozo de metal para que la forma de su extremidad fuera la normal y también le pusieron una férula, ambos se los retiraron y ella quiso mostrar el momento a sus seguidores, sin pensar que pudieran ser imágenes sensibles.

La actriz dijo que no pensó que fuera contenido explícito (Foto: Instagram / @katedelcastillo)

La actriz, al darse cuenta de que algunas personas se habían tomado mal el video por ser muy explícito y porque Instagram, plataforma en donde lo compartió, se lo borró, pidió disculpas.

“Bueno, quiero pedir una disculpa. Ayer subí un video y estaba... Bueno, me lo quitaron, creo que tienen toda la razón en Instagram porque es sensible para la vista cuando me quitan un metal que traía en el dedo. [...] Hubo gente que lo vio, fue algo que era sensible a la vista, yo no lo veo así, porque se trata de mí”, dijo Kate en su video.

Del Castillo dijo que posiblemente a ella también le afectaría ver algo así de otra persona, por lo que entendió los motivos por los que su video fue retirado.

Durante las grabaciones de la serie Armas de Mujer, la actriz perdió el equilibrio y cayó encima de su mano, pues su bolso se había atorado en uno de sus tacones y al caminar tropezó.

Video: Instagram / @katedelcastillo

Finalmente, mostró que su dedo sigue morado, hinchado y no está completamente derecho, pero dijo espera vuelvo pronto a su forma normal. También agradeció a las personas que se preocuparon por su salud.

La política de Instagram indica que las imágenes con alto contenido explícito serán removidas de la plataforma por no cumplir con las normas comunitarias, por considerarlas contenido delicado, el cual puede ser molesto u ofensivo para algunas personas.

Esta plataforma también da a sus usuarios la libertad de reportar aquellas publicaciones que consideren dañan de alguna forma a la comunidad. En algunas ocasiones, si no es removida la imagen, la aplicación pregunta a los usuarios si es que desean verla, advirtiendo que puede ser contenido explícito.

Kate del Castillo se lastimó en las grabaciones de "Armas de Mujer"(Foto: Instagram / @katedelcastillo)

Armas de Mujer es una serie que será lanzada a fines del presenta año. La historia será protagonizada por Kate del Castillo, Roselyn Sánchez, Jeimy Osorio y Sylvia Sáenz. Narrará la vida de cuatro mujeres que se tienen que enfrentar al fuerte mundo de las organizaciones criminales después de que sus esposos sean arrestados.

“Ángela” es la mujer que interpretará Kate, quien es la esposa del contador de la organización. Ella se convierte en la líder de este grupo de mujeres, el cual estará dispuesto a hacer todo por cuidar de sus familias en el momento en que deben de dejar sus lujos a un lado.

La serie es producida por el mismo equipo de La Reina del Sur, el cual anunció que pronto se estrenará la tercera entrega de la serie que también es protagonizada por Kate del Castillo.

