De Andrea Escalona a Fran Meric: las mujeres que enamoraron a Daniel Bisogno

Fotos: Instagram @bisognodaniel / @soymarianaochoa / @andy_escalona / @fran_meric

Daniel Bisogno es uno de los presentadores de noticias de entretenimiento más conocidos en el medio, en su carrera destaca su participación en el programa Ventaneado, que celebra su 25 aniversario de transmisión. El también actor de teatro ha sido parte de la polémica por sus comentarios contra los famosos y por las diferentes relaciones que sostuvo con cantantes y presentadoras mexicanas.

Su primer matrimonio y romance público fue con la conductora Mariana Zavala, trabajó con ella en Tempranito, un programa de fin de semana de la cadena TV Azteca. Se casaron en abril de 2001 después de un año y medio de noviazgo. Su matrimonio duró hasta el año 2005, y de Mariana ya no se supo mucho en el medio artístico.

En Tempranito, Bisogno también trabajó con Fran Meric, y comenzaron una relación en junio de 2006. Fue un romance de varias rupturas, pero duraron cuatro años juntos. En el programa de TV Azteca, En Sus Batallas, la conductora se sinceró acerca de su pasado y narró sus terroríficas experiencias con dos de sus ex parejas, una de ellas Daniel.

Fran confesó que al principio la relación era buena, él la apoyó y era su “paño de lágrimas”, pero en poco tiempo ambos comenzaron a tener comportamientos tóxicos hacia el otro. Mientras que Daniel Bisogno lidiaba con sus propios problemas, Fran Meric todavía sufría las repercusiones de su noviazgo anterior y la actitud del presentador con ella la afectó hasta el punto en que se vio comprometida su salud. “Él tiene sus broncas personales y mentales y yo no llenaba sus expectativas, no había manera. Fue el momento que más toqué fondo, desarrollé claustrofobia, disautonomía, me desmayaba”, confesó en el programa.

En la actualidad, Fran se encuentra fuera de las cámaras y está casada con Raúl Sandoval, conocido por su participación en la primera generación de La Academia

Mariana Zavala y Fran Meric compartieron set de televisión con Bisogno (Foto: Instagram)

La cantante Mariana Ochoa, del grupo de pop OV7, fue una de las conquistas de Daniel. su relación duró desde finales de 2007 hasta junio de 2008, con un total de 8 meses de romance. Sin embargo, él terminó la relación para regresar con Fran Meric.

Bisogno tuvo una relación de dos años y medio con Andrea Escalona, quien es hija de la exproductora del programa Hoy, Magda Rodríguez. Su relación inició en 2008 y siempre se les veía juntos. Andrea Escalona dijo en diferentes programas de televisión que simplemente no eran el uno para el otro, así que terminaron en septiembre de 2010.

Sin embargo, en una entrevista de la periodista Adela Micha con Pedro Sola, el compañero de programa de Bisogno relató el pleito que separó a su amigo de Andrea Escalona. Daniel quería que Andrea lo acompañara a la boda de un amigo, pero ese mismo día, la suegra de Bisogno le había planeado una fiesta sorpresa de cumpleaños la joven. Cuando él le habló para decirle que irían a la boda y no a la fiesta que había organizado su mamá, se pelearon.

Según la versión de Pedro Sola, esa misma noche, Daniel comenzó a cortejar a Cristina Riva Palacio.

Fotos. @andyescalona_ / IG.- @bisognodaniel / IG.

La última relación que sostuvo Daniel fue con Cristina Riva Palacio, la cual duró tres años, durante este tiempo, la pareja decidió casarse en Acapulco donde asistieron diversas celebridades, él afirmó haber encontrado al amor de su vida. En febrero de 2016 nació Michaela, la única niña que procrearon juntos.

En 2019, decidieron finalizar su matrimonio por lo que el conductor está soltero actualmente.

SEGUIR LEYENDO: