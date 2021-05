Cómo reapareció María del Sol tras la muerte de su mamá y su hermana

María del Sol consideraba a su hermana Peggy Echánove como una segunda madre (Foto: Twitter@jaimemoralesb/Instagram@mariadelsol10)

Luego de que hace unos meses perdiera a su madre, la actriz Josefina Echánove, María del Sol reapareció en público para hablar de cómo ha sobrellevado la pandemia y narrar su proceso de duelo luego de además también haber perdido a su hermana Peggy Echánove en marzo pasado.

Y es que fue el 29 de diciembre cuando se dio a conocer que la primera actriz había fallecido a los 92 años en Guanajuato, ciudad donde residía y participaba en la promotoría cultural de la universidad local y se desempeñaba impulsando las artes escénicas del estado.

La veterana actriz, madre de María del Sol y del actor Alonso Echánove participó en más de 30 películas y numerosas puestas teatrales, desempeñándose exitosamente en el sector cultural del país. Una de sus últimas participaciones en televisión fue la telenovela Mañana es para siempre, la cual fue recientemente retransmitida a través de la señal de Televisa con un gran éxito.

Josefina Echánove destacó en la danza y la promotoría cultural en Guanajuato, donde fue galardonada por la universidad local (Foto: Archivo)

Después, iniciando marzo, la familia experimentó otra pérdida, la de Peggy. La noticia fue confirmada por María del Sol, quien en una breve declaración destacó que aún no estaba preparada para hablar de los detalles ni las circunstancias en las que falleció la periodista cultural.

“La noticia sí es cierta, pero en este momento no quisiéramos dar ninguna declaración al respecto, como familia estamos pasando un momento muy difícil y tenemos muchas cosas que estar pendiente”, declaró la cantante de Un nuevo amor vía telefónica.

“Este tema lo trataré después; cuando sea el tiempo indicado daremos declaraciones, son cuestiones muy delicadas”, contó Del Sol a la revista TV Notas, quien no destapó las causas o la fecha de la muerte de la también locutora y guionista.

La cantante dio la noticia de que está próxima a ser abuela (Foto: Captura de pantalla)

Ahora, tras los amargos tragos, la también actriz acudió al foro de Ventaneando para hablar de las novedades en su vida.

“Se fueron dos mujeres, mis pilares, mi reina madre. Mi hermana Peggy que fungió como mi mamá, realmente no nada más fue mi hermana, me llevaba 9 años. Me quedé con su hijo y es como una extensión de ella, y poder amarla a través de su hijo es un regalo que Dios me ha dado. Por otro lado, mi hija Romina y Benjamín me van a hacer abuela”, contó la cantante a Pati Chapoy.

Y es que la intérprete se dijo emocionada por el bebé que está por nacer. Por un lado, se dijo complacida, aunque también recordó con dolor a las mujeres de su familia que partieron.

María del Sol reveló que su hermano Alonso Echánove "vive el duelo a su manera" (Foto: Instagram@mariadelsol10/Twitter@arandatamayo)

“Son dos partidas terrenales, pero dos llegadas de dos seres inesperados. Dios hace las cosas de formas muy diferentes, voy a ser abuela y estoy contenta, pese a todas las circunstancias”, añadió y se sinceró respecto a cómo fue la convivencia con su fallecida madre, con quien vivió los últimos cinco meses de su vida.

“Mucho tiempo (la tuve) y poder disfrutarla en todos los sentidos. A veces cuando las personas parten dicen ‘es que eran tan lindo y nunca nos peleábamos’, no, como toda familia disfuncional teníamos nuestros encontronazos, pero fue maravilloso que siempre encontramos la forma de reconciliarnos, eso es algo que trae paz al alma, al corazón”, reconoció.

En menos de tres meses se fueron Josefina y Peggy Echánove (Foto: Archivo)

“Tenía un amor cáustico, negro, y a mí me impresiona el amor del público para mi mamá”, contó la cantante respecto a las muestras de apoyo que de inmediato recibió y las condolencias.

“Algo que hubiera sorprendido también a mi hermana, el enorme respeto del público, porque era la culta, le decíamos “la literata”, ella era la culta y preparada, de toda la gente que le reconoció su trabajo a nivel cultural”, dijo la cantante de 59 años sobre su hermana Peggy Echánove, quien se desempeñó como periodista y guionista de importantes espacios en TV UNAM, y de quien no ahondó en detalles sobre su deceso.

