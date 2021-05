Federica Quijano entre Kabah y la política con el PVEM: “tengo derecho como mexicana”

Federica se dijo feliz de volver al proyecto musical (Foto: Instagram @federicaquijano)

En plena época de campañas electorales rumbo a la llamada “elección más grande de México”, diversos personajes del mundo del espectáculo han destapado sus pretensiones políticas al acceder a una postulación para contender por ocupar un puesto de elección popular.

Dicha iniciativa de ciertos famosos ha estado polarizada, pues mientras algunos aplauden la decisión y celebran ver caras conocidas en las boletas electorales, no son pocas las voces que se han pronunciado contra la incursión de actores, actrices, cantantes, presentadores y figuras del deporte que se aventuraron en la política.

Tal es el caso de Federica Quijano, quien es vocera del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), plataforma política a través de la cual, la cantante de Kabah ha expresado que quiere visibilizar causas que a ella le atañen, en tanto que es madre de un pequeño con autismo.

El espectáculo se presentará en noviembre de 2021 en la Arena Ciudad de México, si las medidas sanitarias lo permiten (Foto: captura de pantalla de YouTube)

Como parte de la presentación de la nueva etapa de la exitosa gira 90s’ Pop Tour, donde Kabah volverá a ser parte del elenco de artistas que se presentarán a partir de noviembre en una nueva gira por México, Federica fue cuestionada sobre cómo va a alternar sus facetas como cantante pop y vocera partidista, actividad que según afirmó, no demerita su amor por la música.

“Sigo siendo Federica, la que creció con Kabah, llevo 29 años en este medio y no es como que me salga de aquí y me vaya a otros lados. Estoy actuando y agarrando el derecho que tengo como mexicana, y como mamá principalmente, de exigir y de cambiar, de tratar de hacer un cambio”, dijo en el evento celebrado en la Arena Ciudad de México donde alternó con personalidades como Benny Ibarra, Ana Torroja y Chacho Gaytán, quien junto a Alessandra Rosaldo para formar Sentidos opuestos son parte de la nuevas adiciones a la gira impulsada por Ari Borovoy.

Y es que la mayor de los hermanos Quijano recalcó que su labor al lado del partido Verde es poner en el radar el tema de las personas que viven con algún tipo de discapacidad.

Federica Quijano ha compartido con los medios las pruebas que ha tenido que pasar al lado de sus hijos (Foto: Instagram @federicaquijano)

“Principalmente por mi bandera, que es la discriminación, empezando por mi hijo y por todas las personas que no tienen voz y que sus derechos son violados todo el tiempo, yo estoy allí por todo lo que me ha tocado vivir y darle voz a esas personas, pero no deja de estar en mi ADN la música, el escenario”, afirmó la intérprete de temas como Encontré el amor y Una ilusión.

Hace una semana la hermana de “Apio” Quijano reveló en una conversación en las redes sociales que: “una de mis propuestas es darle incentivos fiscales a ciertas empresas para que puedan contratar a más personas con capacidades diferentes. No te pido que sean abogados, que sean el VP, que sean el CEO, que sean personas con actividad laboral, para hacerlos parte de la sociedad”.

Anteriormente, Federica fungió como vocera del Partido del Trabajo (Foto: Archivo)

Federica recalcó entones que el “Partido verde me dio un espacio y la discapacidad es mi bandera, pero estoy consciente de que no tengo toda la información, ni quiero presentarme como la que tengo todo resuelto”, aseguró.

La artista es madre de Sebastián, quien actualmente tiene 13 años y desde hace algún tiempo ha presentado algunas situaciones relacionadas con su padecimiento, sin embargo, Federica ha velado por la salud del pre adolescente y ha puesto a su disposición la ayuda médica y las terapias necesarias para su desarrollo.

En una reciente entrevista para En sus batallas, “Kika” contó que desde hace algunos años decidió que su hijo dejara de tomar medicina alópata para controlar su condición, sin embargo ahora probó un método natural a base de tés y esencias con el que ha visto un cambio a mejor en su hijo.

