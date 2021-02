“Empezó a gritarme y escupirme”: Federica Quijano de Kabah denunció la agresión que sufrió con sus hijos por parte de un desconocido en la vía pública

Federica Quijano denunció agresiones en la vía pública. Instó a sus seguidores a denunciar cualquier muestra de violencia (Video: Instagram @federicaquijano)

La noche de este sábado Federica Quijano realizó una transmisión en su cuenta de Instagram donde denunció que fue víctima de agresión verbal y psicológica por parte de un hombre en plena vía pública y en presencia de sus hijos. La integrante del grupo Kabah expresó que un ciudadano desconocido se acercó a su camioneta mientras ella se encontraba a bordo del vehículo en la zona de Cuajimalpa, en la Ciudad de México.

Visiblemente afectada, con nerviosismo y entre lágrimas, la cantante de La calle de las sirenas contó a grandes rasgos la agresión que vivió en las calles de la Alcaldía donde se ubican las calles bajas y boscosas del Desierto de los leones, y agradeció el apoyo que recibió por parte de las patrullas que logró localizar y al alcalde Adrián Rubalcava por las atenciones brindadas luego de haber sido violentada sin ningún motivo aparente.

La cantante de 46 años aseguró que sin motivo alguno el agresor la escupió y la retó a golpes (Foto: Instagram @federicaquijano)

“Veníamos en el coche y pasando una calle, un tipo me empieza a gritar de groserías, venía yo sola con mis dos hijos y un amiguito de mi hija. Le pega a mi camioneta, bajo el vidrió y le pregunto que por qué me está gritando y ofendiendo”, contó la cantante, quien a pesar de que le pidió al hombre que se calmara, no lo consiguió.

De acuerdo a la versión de la intérprete de 46 años, tras regresar de comer con sus hijos María y Sebastián, y un amigo de la pequeña, en un restaurante de la zona, un sujeto a quien no reconoce y que no portaba cubrebocas ni careta, se acercó a su camioneta, pateó el vehículo y le gritó insultos. La hoy “observadora” del programa de TV Azteca Todos quieren fama informó que le preguntó al sujeto por qué la estaba atacando, a lo que el desconocido arremetió contra ella verbalmente, retándola a bajarse para golpearla, además de que golpeó fuertemente la ventanilla donde se encontraba su hija, hecho de desató el llanto de la menor y el pánico de los otros dos pequeños.

Empieza a decirme de peladeces y le vuelve a pegar a mi coche y me gritaba ‘bájate, bájate, te voy a romper tu madre’. Qué no estás viendo, una mujer con sus hijos, sola. Se acerca otro señor y me dice ‘mejor muévete’ y caminé, pero este tipo me volvió a gritar, me volvió a decir de groserías y a patear mi coche

La cantante frecuentemente aparece en los medios y en las redes sociales al lado de sus hijos (Foto: Instagram @federicaquijano)

La cantante del grupo pop de los 90, relató que el agresor metió su cabeza en la ventanilla de su vehículo y los escupió, por lo que además del coraje y el susto que vivió, ahora teme que el agresor sea portador del virus SARS-CoV2 y la haya contagiado a ella y a su familia.

“Estaba sin careta, sin cubrebocas y empieza a escupirme y gritarme ‘bájate, ándale o te rompo tu madre… El señor metió su cabeza en mi coche donde estaba mi hijo y no traía cubrebocas, escupiendo, qué tal si tiene COVID, esas cosas no se valen y no se pueden permitir”, añadió.

Tras difundir su video, la integrante de Kabah agradeció en Twitter (Foto: Captura de pantalla)

Tras el ataque, el hombre se fugó antes de que los policías de la alcaldía se acercaran a auxiliar a la hermana de Apio Quijano, también integrante de Kabah.

Federica recibirá en los próximos días los videos que captaron las cámaras viales de la Alcaldía Cuajimalpa al momento del ataque, a fin de compartirlo en sus redes sociales y lograr identificar al atacante para dar con su paradero: “Ya estoy más tranquila, agradecer a las patrullas que llegaron y me ayudaron y segunda gracias a Dios no me bajé porque me hubiera golpeado, denuncié y me van a mandar los videos de la calle cuando tenga esos videos, pues los subiré”, finalizó la cantante y exhortó a sus seguidores a denunciar cualquier muestra de violencia.

