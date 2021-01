Operaron de emergencia a Federica Quijano de Kabah

La cantante de grupo Kabah, Federica Quijano, tuvo que ser intervenida de emergencia debido a problemas de salud, según informó la actriz a través de sus redes sociales, en las que publicó fotos en las que se le ve usando oxígeno y en una cama de hospital.

Quijano habría sido operada debido a un problema en el esófago, un área en la que ya venía presentando diversos problemas pues su garganta se sentía afectada por un malestar que al parecer le estaba causando molestias en las cuerdas vocales debido a constantes reflujos.

La cantante afirmó que durante su cirugía no presentó ninguna complicación e inclusive fue operada por uno de sus primos, quien funge como médico en un hospital al sur de la Ciudad de México.

Federica dijo que tiene programado el alta médica hasta el día de mañana, pero mientras tanto subió fotos en donde se le puede ver que usa un tanque de oxígeno y que se encuentra muy optimista con el resultado de su operación.

Además ha publicado diversos en las que se puede mostrar que enfrenta con ánimos su recuperación y que ya se encuentra lista para regresar a casa:

“Ya lista para salir mañana... ¡los amo infinito!”- se puede leer en una de sus historias, mientras que en otra señala que se encontraba aburrida y que se entretenía haciendo meditación en su cuarto del hospital.

Su valiente lucha junto a su hijo para superar el autismo

La cantante ha pasado por momentos complicados durante la pandemia pues su hijo pequeño ha presentado problemas relacionados con el autismo que padece, lo que lo ha llevado a ser sujeto de diversas reacciones violentas en contra de objetos y a veces hasta contra la misma Federica, quien tuvo que buscar asistencia médica para el menor.

Fue precisamente en una entrevista que dio para el programa de espectáculos Ventaneando, en donde dio más detalles sobre la condición de su hijo y en el que aclaró que el pequeño Sebastián no nació con autismo sino que este se le fue desarrollando. Así lo dijo:

Sebastián llegó conmigo al año y 5 meses, y en ese entonces llegaba, platicaba, bailaba, e incluso tengo video de él, más chiquito, que aún no me puedo atrever a verlos porque evidentemente me duele mucho. Cantaba, defendía a su hermana e iban a la escuela juntos