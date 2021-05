Cómo fue en realidad el encuentro entre Luis Miguel y Frank Sinatra

Durante el quinto episodio de "Luis Miguel: La Serie" se mostró una versión de cómo podría haber sido el primer encuentro entre Luis Miguel y Frank Sinatra (Foto: Twitter @unromanceconlm)

Uno de los sucesos más trascendentes que ocurrieron en la carrera de Luis Miguel fue la colaboración que tuvo con Frank Sinatra, artista por el cual Micky sentía una admiración tan grande que hasta aprendió inglés por él, de acuerdo con sus propias palabras. Durante el quinto capítulo de Luis Miguel: La Serie se presentó el que sería el primer encuentro entre ambos íconos de la música. (Alerta de Spoiler: si no has visto el quinto episodio de Luis Miguel: La Serie, a continuación se revelarán detalles sobre la trama).

Según la producción original de Netflix, Christina Martel, madre de Miguel (personaje que en la vida real es el empresario Miguel Alemán Magnani), fue quien consiguió que “El Sol” pudiera tener contacto con el legendario intérprete estadounidense. Gracias a este favor, Luis Miguel viajó junto con su “tocayo” hasta Nueva York para cantar frente a Frank Sinatra y así tener una oportunidad de participar en su álbum de duetos.

Aunque en un inicio Frank Sinatra se mostró con una actitud retadora, Luis Miguel lo convenció de la colaboración al interpretar Te extraño, tema compuesto por Armando Manzanero. Tiempo después, ambos grabaron a la distancia la canción Come Fly With Me.

A pesar de que no existe una versión oficial que confirme si así fue el primer encuentro los dos cantantes, sí hay evidencia de un emotivo momento que tuvieron durante un homenaje a Frank Sinatra celebrado durante 1995 el Shrine Auditorium, en Los Ángeles.

Luis Miguel dedicó palabras a Frank Sinatra durante un evento celebrado en honor al artista estadounidense (Video: YouTube / Fãs do Vavá)

Durante este evento, el cantante mexicano habló sobre el impacto que Frank Sinatra ha tenido en su vida: “Estoy muy feliz de estar aquí esta noche porque, cuando era niño, tuve la oportunidad de escuchar las canciones de Frank Sinatra, así que creo que aprendí inglés por sus canciones”, dijo Luis Miguel al intérprete de My Way, quien se mostró conmovido ante estas palabras.

“Y quiero decir que 10 años después tuve la oportunidad de cantaren un álbum suyo que es el Duets II, eso fue como un sueño hecho realidad. Así que feliz cumpleaños, Frank. Muchas gracias. Espero que todos ustedes vengan a volar conmigo esta noche”, agregó. Después, Luis Miguel interpretó Come Fly With Me para todos los espectadores dentro del recinto.

Además de este esperado encuentro, durante el quinto capítulo de la serie biográfico se volvió a profundizar en la enfermedad de Hugo López, así como el momento en el que le dio la noticia a Luis Miguel. Aunque en la ficción este evento es mostrado de otra forma, Lucía Miranda, la viuda de Hugo, reveló en una entrevista con Infobae Teleshow cómo fue la reacción de “El Sol”.

“A principios de 1993 mi marido se enteró de que tenía cáncer de colon. Su papá había muerto tres años antes de la misma enfermedad. Me lo cuenta él, y a su vez me prohíbe que lo cuente: no se lo podía decir ni a su mamá. Hugo era una persona muy personal en su forma de pensar. Incluso no se lo contó a nadie de Televisa, donde era director, y mucho menos a Luis Miguel”, narró Lucía.

Hugo López y Luis Miguel en 1988. (Foto: Archivo Atlántida)

Después, quien fue esposa de Hugo López explicó que Hugo López estaba internado en el centro Médico ABC, en México, y que fue en su cuarto de hospital donde Luis Miguel se enteró de la noticia: “No me olvido de esas lágrimas al salir de la habitación. Luis Miguel golpeaba las paredes y decía: “¡P*ta, esta p*nche enfermedad del cáncer! ¡¿Cómo puede ser que ahora me pase esto con Hugo?!”, recordó.

