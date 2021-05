Así fue la relación de Issabela Camil y Luis Miguel: el primer gran amor del “Sol de México”

Tony Starr reveló la verdadera razón por la que Issabela Camil y Luis Miguel terminaron su noviazgo de casi siete años

“Erika”, personaje inspirado en Issabela Camil, reapareció en el quinto capítulo de Luis Miguel, la serie y generó más de una reacción entre los fanáticos.

Este amor inició en la infancia y evolucionó hasta la juventud de ambos protagonistas, por lo que ha despertado un gran interés por saber qué pasará con la mujer a la que muchos catalogan como “el gran amor en la vida de Luis Miguel”, pues además de lo que se vio en la producción de Netflix, los artistas tuvieron una relación de casi siete años.

A pesar de que en el proyecto de Netflix se muestran algunos de los detalles de este largo romance, sólo los cercanos a la pareja fueron testigos del amor entre el “Sol de México” e Issabela Camil, cuyo nombre real es Erika Ellice Sotres Starr.

Y muchos de ellos han dado varias declaraciones que permiten una reconstrucción de la historia de amor entre los famosos, quienes estuvieron juntos desde niños.

¿CÓMO SE CONOCIERON?

En una entrevista con Ventaneando del 2018, antes de que se estrenara la bioserie del cantante, Issabela Camil explicó que no le molestaba que su historia fuera plasmada ya que tanto ella como el resto de los Camil: “Formamos una gran parte de su historia”.

Y no es la única en coincidir con esta versión, pues al mismo programa Tony Starr, madre de la actriz, explicó que Luis Miguel fue como un hijo para ella y para el empresario Jaime Camil Garza.

Luis Miguel e Issabela Camil se conocieron desde los 10 años por los fuertes lazos que el cantante tenía con el empresario Jaime Camil Garza.

Fue precisamente gracias a esta amistad con Starr y con Jaime Camil que Luis Miguel conoció a Issabela cuando eran apenas unos niños.

Según las declaraciones de la viuda de Camil al programa de espectáculos: “Se conocieron cuando él y ella tenían 10 años, 11 años y eran como hermanos”. Es decir, en el 1980.

Incluso, la amistad también se extendió con el actor Jaime Camil, quien en alguna ocasión reveló haber sido muy cercano a Luis Miguel.

A pesar de ello, la amistad entre los artistas se vio deteriorada con el paso del tiempo: “Al principio, obviamente, es muy deslumbrante ser amigo de alguien como Luis Miguel, pero después vas madurando y dices: ‘No, esto no está padre’”, explicó Jaime Camil en una entrevista con Andrea Legarreta.

Pero como se vio en la primera temporada de Luis Miguel, la serie, los Camil ayudaron en más de una ocasión al cantante, no sólo ofreciéndole ayuda para realizar un pago a la Secretaría de Hacienda, sino también compartiendo vacaciones juntos.

Y en uno de los capítulos de la primera temporada el Sol de México se va a vacacionar a Aspen con la familia de Jaime Camil, lugar en el que sucede el reencuentro entre Luis Miguel e Issabela.

EL AMOR DE SEIS AÑOS

Pero antes de que Luis Miguel e Issabela Camil iniciaran con su romance en los años noventa, hay todo un conflicto de por medio, con un triángulo amoroso, que también se vio en la serie.

Esto ya que Ia hija del empresario tuvo una relación con Federico de la Madrid, uno de los hijos del expresidente de México Miguel de la Madrid Hurtado.

Romance que se vio afectado por Luis Miguel, el tercero en discordia, que como se contó en la producción de Netflix, comenzó a despertar los celos de la entonces pareja de Erika.

Sin embargo el romance entre el cantante y Erika no surgió desde que eran niños, según los testimonios de sus cercanos, pues lo que se cuenta en la serie es que Erika siempre estuvo enamorada de Luis Miguel.

Y en la entrevista que la viuda de Jaime Camil concedió a Ventaneando, explicó que ambos comenzaron a salir cuando cumplieron la mayoría de edad, luego de que Luis Miguel regresara de los Estados Unidos.

“Regresó y tenía 18 o 19 años y ya no eran hermanos, ya empezaron a salir como pareja”, aseguró de la relación que se enfrentó a altibajos.

A pesar de que la relación que Luis Miguel mantuvo con la hija de Jaime Camil fue hermética, no era un secreto para el mundo de los espectáculos.

Incluso, en el 2018 Issabela Camil concedió una entrevista al programa de Pati Chapoy en la que por primera vez habló sobre su relación con el Sol de México.

Entre los detalles confirmó que su romance con Luis Miguel fue bastante largo y compartió que “fue muy bello todo ese tiempo”.

¿POR QUÉ TERMINARON LUIS MIGUEL E ISSABELA CAMIL?

Luego de compartir casi siete años de relación, Luis Miguel e Issabela Camil decidieron dar por terminado su romance y noviazgo, presuntamente por las diferencias entre los artistas.

Aunque en la serie del intérprete de Hasta que me olvides se muestra otra versión en la que la pareja se ve distanciada tras la muerte de Luisito Rey y de la exhaustiva búsqueda de Marcela Basteri iniciada por el Sol.

Y a pesar de que la pareja sí tuvo un distanciamiento, no fue por las rezones que la producción de Netflix muestra, sino por la peculiar vida de Luis Miguel.

En una reciente entrevista de Ventaneando con Tony Starr se explicó: “Él era cantante famoso, tenía otra perspectiva de la vida, ella tenía sus proyectos; la vida de él era muy pesada, la de cantar, vivir de noche, las fiestas, una vida muy diferente a la de Erika”.

En el próximo capítulo de "Luis Miguel, la serie" Camila Sodi regresará a interpretar a Erika.

Pues al ser el cantante más popular de México y de otros países del mundo, Luis Miguel no sólo era el Sol, sino que también atraía a todos los reflectores.

Sobre esto último Tony Starr confesó que Issabela Camil “nunca quería estar en esos momentos de gente y prensa”, lo que generó distanciamiento entre la aún pareja.

Además, si algo es sumamente conocido de la vida de Luis Miguel (y que también se ha reflejado en su bioserie) es que muchas mujeres pasaron por su vida.

Sin embargo, Starr confesó en esa misma entrevista: “El amor de la vida de Micky, sin duda, es Issabela”.

Claro que hay más detalles detrás de esta ruptura y sumados a los que reveló Tony Starr se comprueba la difícil situación que vivió la hija de Jaime Camil.

Entre las declaraciones se encuentran las de Lucía Miranda, viuda de Hugo López, quien en una entrevista con Quién reveló las razones por las que Issabela Camil sufría con Luis Miguel.

“Ella sufría mucho porque me acuerdo que un día en Los Ángeles me decía ‘Lucía, ya no aguanto más’, porque todas las chicas (andaban) ahí detrás de Luis Miguel. Me acuerdo que le dije ‘Déjalo unos cinco o seis años y después vuelves, si no, vas a sufrir mucho’. Bueno, se pelearon y no volvieron. Ella se volvió a casar... fue un amor de juventud. Era muy difícil ser la novia de Luis Miguel”, explicó.

Y a pesar de que el romance no pudo prosperar entre el intérprete de La Incondicional e Issabela Camil, Lucía Miranda también coincide con Tony Starr al decir “yo creo que fue uno de los amores que más quiso él”.

Pero tras alejarse y continuar con su vida y con sus estudios, la hija del empresario Jaime Camil jamás regresó a la vida de Luis Miguel.

Y, por el contrario, la actriz contrajo matrimonio con el ahora diputado Sergio Mayer en la Riviera Maya con un ritual indígena; como fruto de este amor nacieron Victoria y Camila Antonia.

