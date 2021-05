Quién es el actor con el que Anahí rechazó trabajar por no leer sus mensajes

Por no ver sus mensajes, Anahí rechazó trabajar con este actor (Foto: Instagram / @anahí)

Anahí compartió a través de su cuenta de Instagram que, sin querer, rechazó la invitación del actor español Miguel Ángel Silvestre a trabajar en un proyecto juntos hace años.

Según dijo la actriz y cantante, muchas veces no le presta atención a los mensajes que le llegan por redes sociales, por lo que ha dejado pasar algunas oportunidades de trabajo como la que se le presentó hace cinco años cuando el actor de la serie Sense8 le quiso hacer saber que estaba interesado en trabajar con ella.

En sus Historias de Instagram, la intérprete de Me hipnotizas compartió que revisando su bandeja de entrada de la misma aplicación, encontró el nombre de Miguel Ángel Silvestre, pero ella al no tener como prioridad leer mensajes, no lo atendió.

Miguel Ángel Silvestre le habría enviado un mensaje a Anahí en 2016 (Foto: Instagram / @anahi @miguelangelsilvestre)

“Acabo de ver una cosa que, por supuesto nunca vi, porque no tengo ni idea, de los mensajes [...] El punto es que vean lo que acabo de encontrar, hace años y yo nunca lo vi”, dijo la protagonista de RBD.

Contestando a una imagen que ella había compartido, el protagonista de Velvet le escribió: “Sería un placer trabajar contigo”, la cantante sólo pudo responder arrobando a Silvestre e insertando un sticker en el que demuestra su tristeza.

Anahí mostró una captura de pantalla del mensaje de Silvestre(Foto: Instagram Captura de pantalla)

En otra historia escribió: “Este tipo de cosas son muy yo. ¡Qué padre mensaje! ¡Mi favorito! ¡Lo máximo! ¡Un abrazo!”.

En 2016, Anahí todavía disfrutaba de su éxito dentro del mundo artístico, en donde comenzó desde muy pequeña con el programa Chiquilladas, cuando tenía 8 años. Uno de sus más destacados proyectos fue RBD, en donde interpretó a “Mía Coliucci”. No paró de actuar y cantar hasta 2013, cuando se alejó por unos años del ojo público.

Anahí está casada con Manuel Velasco (Foto: Instagram @anahi)

A su regreso, anunció que contraería nupcias con el ex gobernador de Chiapas Manuel Velasco Coello en 2015, pero aseguró que su carrera artística no se detendría y lanzó varios temas musicales, hasta que nació su hijo Manuel, en 2016.

Aunque siguió cantando, poco a poco se fue retirando de la música y anunció a través de sus redes sociales que, tras el nacimiento de su primer hijo, sentía la necesidad de dedicarle más tiempo a su familia, lo mismo sucedió con su segundo bebé.

Desde entonces, Anahí comenzó una nueva etapa en su vida no sólo como madre, sino también como escritora, y pocas veces ha aceptado regresar a la televisión.

A finales del año pasado, RBD ofreció un concierto vía streaming titulado "Ser o Parecer". (Foto: @RBDOficial/ Instagram)

El pasado 26 de diciembre participó en un concierto tributo a RBD junto a algunos de sus compañeros del elenco original. Lamentablemente, a tan sólo unos días anunció que se había contagiado de COVID-19 en el evento.

“Después de no salir de mi casa casi un año, el único día que salí me contagie. Una persona muy cercana llegó con contagio sin saberlo y me contagió. Se hicieron muchas pruebas y protocolos y la que más insistió en que así fuera fui yo, pero aún así nos enfrentamos a un virus terrible y desconocido”, compartió a través de sus redes sociales.

La cantante declaró que ella fue completamente asintomática, pero contagió a su esposo, con quien pasó “noches de mucha angustia y miedo”.

Miguel Ángel Silvestre saltó a la fama con "Velvet" (Foto: Instagram / @miguelangelsilvestre)

Miguel Ángel Silvestre es un actor español de 39 años que subió a la fama a partir de su papel protagónico en la serie Velvet. Gracias a su éxito interpretando a “Alberto Márquez”, también fue parte de Sense8, Narcos, Sky Rojo y próximamente también estará en La casa de papel.





