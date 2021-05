“Son de palito”: por qué Andrés García arremetió contra Roberto Palazuelos

(Foto: Twitter / @robpalazuelos)

A pesar de que hace unas semanas Andrés García apreciaba tanto a Roberto Palazuelos que incluso le heredaría sus bienes, ahora el mayor de los dos dice que no permitirá que el “Diamante Negro” quiera hacerlo menos basándose en sus propiedades.

En una entrevista con Paola Villalobos, García se mostró enfurecido cuando comenzó a hablar de las declaraciones que había hecho Palazuelos acerca de ser su heredero, en donde dijo “la más chiquita de mis propiedades, vale más que todas estas”, refiriéndose a las propiedades de Andrés.

“‘La más chiquita de mis propiedades es cuatro veces más grande’... Ni madr*s, yo tengo propiedades de más de 20 hectáreas, él no tiene ni tres, que no j*da, que no se anden adornando con Andrés García, para que lo entienda”, dijo el actor.

Andrés García arremetió en contra de Roberto Palazuelos (Video: YouTube / 360 Digital)

En noviembre del año pasado, el galán consagrado de cine y televisión, Andrés García, habló sobre su posible muerte, razón por la cual hizo su testamento donde, para sorpresa de todos, nombró al actor Roberto Palazuelos como el heredero de 50% de las propiedades; mucho más de lo que le dejó a su esposa e hijos, quienes se quedaron con 10% respectivamente.

Palazuelos se dijo feliz y honrado, pero también aclaró que él solamente se estaba preocupando por cómo su amigo estaba manejando su dinero ahora que no trabaja, por lo que le planteó ser simplemente su albacea, pues presumió tener las suficientes propiedades para considerarse en mejor posición económica que García.

El protagonista de Mujeres Engañadas reprochó el comportamiento del “Diamante Negro”, porque dijo que no cuenta con los bienes que presume.

Andrés García dijo que Palazuelos no se puede comparar con él (Foto: Instagram / @andresgarciatvoficial)

“Le ha dado lo presumido a mi querido Beto, son hoteles de palito, ninguno es de cemento. [...] También dice que sus propiedades son cuatro veces más grandes que las mías, está pendej*, que no mam*. Se ha vuelto presumido, que no le rasque los huev*s al tigre”, dijo García durante la entrevista.

El actor dijo que ese comportamiento no tenía nada qué ver con su personalidad, pues en ningún momento uno debería ser irrespetuoso, cosa que, según sus palabras, sí hizo Palazuelos al intentar compararse y defenderse de las acusaciones en las que se decía que quería quedarse con los bienes de Andrés García.

Roberto Palazuelos es reconocido no sólo por sus actuaciones, sino también por siempre compartir a través de sus redes sociales cómo su trabajo le ha dado lujosos frutos, como el jet Hawker 800XP que recientemente presumió.

Roberto Palazuelos presumió su jet privado a través de sus redes sociales (Foto: Instagram / @robpalazuelosbadeaux)

Este jet es capaz de transportar a 8 pasajeros y 2 miembros de la tripulación. Tiene una cabina que se extiende más de 20 pies y un fuselaje que alcanza los 50 pies de largo.

Entre sus bienes se encuentran diversos negocios, entre los que destaca su hotel, Diamante K, que se encuentra en Tulum, en el cual una noche en la habitación más pequeña asciende a los 15 mil pesos.

Por su parte, se sabe que Andrés García tiene cuatro grandes propiedades, las cuales quiso vender hace algunos años en cerca de 200 mdp, según reportó el medio TV Notas, pero su patrimonio no se reduce sólo a eso.

El “Diamante Negro” es el encargado de la venta de estas propiedades y también de darle sus ganancias cada cierto tiempo al actor de La Venganza de María porque aseguró que suele ser muy generoso con la gente que lo rodea y rara vez recibe algo a cambio.

