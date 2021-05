Pam & Tommy: así se ven Lily James y Sebastian Stan como Pamela Anderson y Tommy Lee

Pamela Anderson y Tommy Lee (Foto: Twitter@JennerBastilla)

Sebastian Stan y Lily James publicaron en su cuenta de Instagram como es que lucen caracterizados de Pamela Anderson y Tommy Lee para la serie de Hulu, Pam and Tommy, la cual expondrá la controversial relación que tuvieron la icónica estrella de Baywatch y el baterista de la legendaria banda de glam metal, Mötley Crüe.

Craig Gillespie, quien estuviera a cargo de Yo, Tonya (2017) y Lars y la chica real (2011), será quién dirija la serie, mientras que Rob Siegel se encuentra a cargo del guión.

Sebastian Stan y Lily James caracterizados para Pam and Tommy (Foto: Instagram@sethrogen)

Seth Rogen tampoco se quedó atrás y al igual que los protagonistas publicó cómo luce su personaje. Rogen interpretará al hombre que robó el video íntimo de la pareja, y también es uno de los productores de la serie, junto con su socio Evan Goldberg.

Seth Rogen interpretará al hombre que robó el video intimo de Pamela Anderson y Tommy Lee (Foto: Instagram@sethrogen)

La historia estará enfocada en cómo se conocieron 96 horas antes de contraer matrimonio, así como también la disputa legal que Anderson hizo al demandar a la empresa de distribución de videos Internet Entertainment Group, por difundir el video intimo de la pareja.

Tanto Pamela Anderson como Tommy Lee están fuera del proyecto. Aún se desconoce la fecha de estreno.

Lily James interpretando a Pamela Anderson (Foto: Instagram@lilyjamesofficial)

El romance que hubo entre Pamela Anderson y Tommy Lee fue muy popular en la década de los 90. Ambos se conocieron en 1994, en un club nocturno en donde Anderson era accionista. “Tommy se acercó, me agarró y me lamió la cara”, le dijo la ex Playboy a la revista Movieline.

Cuatro días después, el baterista de Mötley Crüe siguió a la modelo a las playas de Cancún, México para proponerle matrimonio. La noche de bodas fue grabada por ellos mismos, dicho video fue robado de su caja fuerte por un ex empleado; el video no fue todo, también se filtraron fotografías íntimas de ambos, que llegaron a las ediciones francesa y holandesa de la revista Penthouse.

De este romance nacieron dos niños, Brandon y Dylan.

En el año de 1998 la pareja se separó. Lee cuenta que ya no era parte importante en la vida de Anderson: “Cuando nació Dylan bajé al número tres. Yo era completamente inexistente y no pude lidiar con eso”.

El músico Tommy Lee y la actriz Pamela Anderson se casaron en 1995 (AP)

Después de casi tres décadas de la filtración de su video intimo, este material les sigue dejando dividendos, ya que reciben una fuerte suma de dinero por los derechos de autor e imágenes.

SEGUIR LEYENDO: