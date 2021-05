Joaquín Muñoz volvió a asegurar que Juan Gabriel está vivo y no se ha podido vacunar contra COVID-19

Joaquin Muñoz asegura que Juan Gabriel no ha podido recibir su vacuna contra COVID-19 (Foto: Facebook@Joaquin Muñoz Muñoz)

El amigo gran amigo y ex mánager de Juan Gabriel, Joaquín Muñoz, continúa insistiendo que el cantante sigue vivo, ahora dice que el cantante no se ha vacunado contra COVID-19 y que su salud no es estable.

Nuevamente Muñoz aceptó hablar con los medios durante un encuentro con reporteros en el Aeropuerto de la Ciudad de México, portando un cubrebocas con varias imágenes de Alberto Aguilera en su juventud, quien también quiere uno igual, dijo su también ex representante.

Entre las actualizaciones que dio respecto al cantante, Joaquín dijo que “El Divo de Juárez” no se ha podido vacunar debido a que no ha podido volver al ojo público, pues sus solicitudes de hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, siguen sin ser escuchadas.

Joaquín Muñoz dice que su representado se está muriendo de trsiteza (Foto: Captura de pantalla YouTube)

El representante dijo a Suelta la Sopa no comprender por qué el presidente de México ha decidido hacer caso omiso a las dos cartas que le han enviado, en donde se le solicita sea testigo de su reaparición, en la que supuestamente explicará qué sucedió para que haya decidido fingir su muerte.

En repetidas ocasiones Joaquín Muñoz ha explicado que Alberto Aguilera tuvo que ocultarse, pero dijo que no era él a quien le correspondía relatar los motivos, pues cuando el cantante pudiera volver a salir, explicaría a su público su desaparición, pero para hacerlo necesita el respaldo de la máxima autoridad mexicana.

Muñoz ya ha sido demandado por Iván Aguilera, hijo de Juan Gabriel, su esposa Simona y el abogado Guillermo Pous, y podría ser arrestado pues fue demandado por daño moral.

Juan Gabriel está en espera de la respuesta de AMLO para volver a salir y aclarar su muerte (Foto: Cuartoscuro)

“Ha dicho una sarta de incoherencias, nosotros lo demandamos por las imputaciones que ha hecho de manera directa a Iván, a Simona, su esposa, y a mí, diciendo que tratamos de robarle el dinero a don Alberto (Juan Gabriel), y que confabulamos para matarlo, por eso la demanda de daño moral”, dijo Guillermo Pous, quien también es el actual abogado y representante de la familia.

Por su parte, Muñoz sigue en lo dicho e incluso en medio de la contingencia sanitaria por la que atraviesa gran parte del mundo, hace un año declaró al programa Hoy que el cantante de Pero qué necesidad se encuentra tomando medidas pues tiene temor de contagiarse de Coronavirus, aún en su supuesto estado de aislamiento total.

“Voy a platicar poquito cómo la estamos pasando Juan Gabriel y yo con esta enfermedad, así como me ven así está también Juan Gabriel, trae sus guantes, trae su tapabocas, hay gel en su casa y jabón suficiente para lavarse las manos”, narró en un video.

Juan Gabriel está preocupado por no haber recibido por la vacuna (EFE /Gerardo Mora /Archivo)

Joaquín dijo que el cantante teme mucho por su salud, pues sufre de hipertensión y piensa que el COVID-19 no es algo que se pueda tomar como cualquier otra enfermedad.

Según el ex asistente del cantautor, el recordado Juanga se encuentra confinado en una casa en el estado de Morelos, en México, siendo atendido por una mujer de la localidad, quien lo provee de alimentos y mantiene la limpieza en su hogar.

Joaquín Muñoz actualmente se encuentra en una lujosas vacaciones en Dubai, lugar en donde estará por 10 días, pero a su regreso volverá a encontrarse con el intérprete de Yo no nací para amar para volver a intentar establecer contacto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues dice que el cantante se está muriendo de tristeza por no ser escuchado.

