Un logro más para Luis Miguel: es el primer mexicano en romper el récord de descargas de Spotify

Luis Miguel acaba de conseguir un logro más en su amplia y consolidada trayectoria musical. El cantante rompió el récord de descargas de Spotify, con temas que siguen vigentes a pesar de que fueron estrenados hace más de 20 años.

“El sol de México” infomó sobre este nuevo reconocimiento a través de su cuenta de Instagram, donde dejó claro por qué sigue siendo el “rey” de la música en muchos aspectos.

De acuerdo con la publicación que hizo en su red social, Luis Miguel es el primer artista mexicano en superar las 5,000,000,000 descargas de sus canciones.

La noticia fue compartida por el artista, quien también se consolidó como el tercer latino en obtener esta distinción.

La empresa Warner Music México compartió este logro y añadió un álbum de la mencionada plataforma musical que incluye varios de los éxitos más recordados de “Micky”: Suave, Hasta que e olvides, Qué nivel de mujer, Culpable o no, Tengo todo excepto a ti o Por debajo de la mesa, son sólo algunos de los temas que conforman esta lista.

Además, el tema Ahora te puedes marchar, lanzado en 1987, es considerado uno de los más vendidos en todo el mundo. De acuerdo con la revista Quien, esta canción ha generado unas ganancias de USD 364,335 y ha sido reproducida Spotify 278,435,662 de veces.

Estos datos los obtuvo de la investigación The Most Valuable Song from Every Country (La Canción Más Valiosa de todos los Países), realizada por la empresa australiana S Money y que obtiene sus resultados de la plataforma Kworb y las reproducciones registradas en Spotify.

Estos son sólo algunos de los eslabones de la cadena de éxitos recientes de Luis Miguel y es que actualmente disfruta de gran reconocimiento por el estreno de la segunda temporada de su serie biográfica, la cual produce al lado de su protagonista, Diego Boneta.

Además hace unas semanas también fue nominado como el mejor cantante latino de la década. En la terna impulsada por los Pollstar Awards compite con otros grandes de la música como: Alejandro Fernández, Enrique Iglesias, Gloria Trevi, Jennifer López, la banda Maná, Marc Anthony, Ricky Martin, Romeo Santos y Selena Gómez.

Los suscriptores de Pollstar recibieron un correo electrónico el viernes 16 de abril con un enlace único a una boleta de votación, ellos tendrán la última palabra para coronar al Sol de México, o irán por otro hispanohablante. Aunque la revista explicó que Luis Miguel es de los favoritos.

La votación estuvo abierta desde el 14 de mayo y los ganadores serán anunciados en los premios Pollstar el 16 de junio en Los Ángeles. La premiación, que está programada del 15 al 17 de junio en el Beverly Hilton, es una de las reuniones más grandes del mundo del entretenimiento y de la industria musical.

Los Pollstar, conocidos por reconocer las mejores giras artísticas del año y a eventos musicales de talla mundial, dedicaron la última edición a los artistas con mayor trayectoria en giras musicales y a los eventos más emblemáticos de los últimos años, ya que durante el 2020 los espectáculos fueron suspendidos ante la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19.

Luis Miguel ha vuelto a los reflectores luego de que, tras una mala racha en su vida artística y personal, su serie biográfica comenzara sus transmisiones a través del gigante del streaming, Netflix, lo que lo volvió a posicionar como uno de los favoritos entre el público mexicano y mundial.

