“Soy la p*rra mayor”: Laura Bozzo respondió a las críticas por insultar a Lolita Cortés en “Las Estrellas Bailan en Hoy”

Laura Bozzo aclaró que para ella no fue un insulto. (Foto: Cuartoscuro)

Después de su polémica actuación el día de ayer en “Las Estrellas Bailan en Hoy”, Laura Bozzo respondió a las críticas que recibió por haberle dicho “Ábrete, p*rra” a Lolita Cortés en pleno show.

“Quiero dejar bien, bien aclarado que amo, amo, adoro a las perras”, se le escuchó decir en una historia que compartió en su Instagram.

Además, declaró por qué para ella la frase no fue un insulto. “Decir: ‘Ábranse, p*rras, llegó la mera, mera’ es porque yo soy la p*rra mayor, no es un insulto, al contrario, es un halago. ¿Qué animal más fiel que los perros? Los amo. Adoro a los perros, ¡y soy la p*rra mayor!”, exclamó.

En un video publicado a través de Instagram y Twitter, se le ve a la conductora con su pareja de baile, el actor Carlos Bonavides, en una sala de bailes.

“Luego de nuestra presentación de hoy, bastante cuestionada, estamos ensayando ya. ¿No estás enojado por ese día que no vine?”, le preguntó a “Huicho Domínguez”, a quien abrazó y besó durante todo el video.

Bonavides, quien se ha mostrado comprensivo con su pareja de baile, se negó rotundamente. “Ya lo pasado, pasado, ¡Vamos a darle el vallenato!”, anunció alegre el actor.

Horas antes, la famosa conductora dio a conocer su posición respecto a lo que se decía de ella en redes sociales.

“Jamás insulté a nadie, ¿quién dijo que es una ofensa, si yo misma me siento la mera mera de las perras a las que amo a mucha honra? Fue en general, ella me insultó”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

La presentación de Laura Bozzo y Carlos Bonavides causó polémica. (Foto: @programa_hoy/ Instagram)

El día de ayer, Laura Bozzo se presentó a bailar con el actor de El Premio Mayor tras ausentarse porque sospechó un contagio de COVID-19.

Después de que se anunciara que la pareja había sido salvada de ser eliminada gracias a los votos del público, al momento de retirarse, Laura Bozzo le gritó a Lolita “Ábrete, p*rra”, haciendo referencia al título de la canción de Gloria Trevi que bailó durante la competencia.

El insulto dejó en shock no sólo a la jueza, sino a algunos integrantes del staff y los concursantes del reality, sobre todo a Macky González, quien no dudó en expresar su descontento.

“Lo que acabo de ver, de verdad no está planeado, a mí me parece una falta de respeto enorme, no quiero estar aquí si así se manejan las cosas”, dijo la pareja de baile del luchador Tinieblas Jr.

Video: Hoy

Lolita, por su parte, no se inmutó ante Laura. “Quiero decirles a todos ustedes, mis niños, entiendo la frustración. Que a mí me griten p*rra no me duele, amo a los animales y es un halago, porque son los seres más leales que hay en el mundo, así que a mí no me ofendió”, respondió Cortés.

La coreografía de Bozzo y Bonavides causó gran controversia con los jueces, especialmente con Lola Cortés, quien entabló una fuerte discusión con la conductora peruana.

“Es una vergüenza, porque esto es un fraude, porque no hubo coreografía, lo acaban de escuchar ustedes”, les criticó a la pareja al momento de dar su opinión sobre el baile.

Laura Bozzo aprovechó la letra de la canción de Gloria Trevi para insultar a Lola Cortés. (Foto: @programa_hoy/ Twitter)

Incluso mandó a llamar al coreógrafo, quien declaró que los famosos no siguieron los pasos como él les había indicado.

También Andrea Legarreta, a quien apodan “La juez de caramelo”, dio una crítica y calificación negativas, además de que agregó: “Sí estuvo horrible, pero no es culpa de ustedes”.

A pesar que desde su primera presentación Lolita Cortés ha solicitado a Laura Bozzo que se retire del reality, la pareja bailará otra vez esta semana y competirá por llegar a la final. Hay que recordar que la peruana llegó a la competencia de baile para sustituir a Anel Noreña.

