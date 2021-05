“Ser comunista es tu deseo”: el poema de Kenia Gascón con el que criticó a AMLO

A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, Kenia Gascón criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador (Video: Twitter @keniagascon)

En los últimos años, la actriz Kenia Gascón, quien saltó a la fama por telenovelas como Carrusel y Muchachitas, ha enfocado su carrera a crear contenido propio que difunde a través de sus redes sociales. En Instagram se trata principalmente de miniseries dramáticas, mientras que en Twitter ha recitado poemas y canciones con un sentido político; en los más recientes criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien acusó de tener como objetivo expropiar la riqueza a empresarios.

“Detente malo, cuadrado y esquivo, promotor del desastre que encabezas, bella ilusión para los ‘pejezombies’, triste dolor para los mexicanos, si has pasado la vida aborreciendo al dinero y empresarios que lo forjan, para que codearte ahora tú con ellos si expropiarles es lo que tú deseas”, aseguró la intérprete en el poema que tituló “El detente”.

Kenia Gascón también tildó a AMLO de “comunista” y consideró que sus decisiones lo llevarán a una inminente caída: “Ser comunista yo sé que es tu deseo, pero te advierto que no te dejaremos, ambiciosos somos los mexicanos y por eso hacia el norte caminamos. En poco tiempo verás tu cruel caída y tan dolida quedará tu hiel hundida que te arrepentirás de haber nacido”, recitó la actriz.

La actriz ha participado en telenovelas como "Carrusel", "Alcanzar una estrella", "Muchachitas" o "La patrona" (Foto: Facebook /akeniagascon)

Las palabras de Gascón generaron reacciones diversas en los usuarios. Hubo quienes la apoyaron y secundaron sus afirmaciones, pero también aquellos que la criticaron: “No califiques al Pueblo como peje zombi y a los opositores como mexicanos, la República tiene Sur y Norte o te refieres a USA?”, “Cuando no tienes idea de lo que es comunismo, pero sabes todas las mañas mercadológicas para asustar”, fueron algunos de los tuits dentro de la red social.

El mismo día que mostró este poema a sus más de 50 mil seguidores, la actriz también publicó una canción en la que volvió a referirse al primer mandatario: “Di por qué tú nos mentiste, di por qué nos traicionaste, di por qué sólo te importa llevar al traste al país, di por qué tienes tanto odio, di por qué tú nos divides”, cantó Gascón.

Cabe mencionar que la intérprete de telenovelas como Marimar y La jaula de oro ha utilizado su cuentas de Twitter para mandar mensajes con un sentido político, lo cual se ha reflejado principalmente a partir del mes de abril.

KENIA GASCÓN HABLÓ SOBRE SU HOMOSEXUALIDAD

En 2010, Kenia Gascón se vio obligada a revelar su orientación sexual por la filtración de fotografías con su pareja (Foto: Instagram@kenia_gascon)

En 2010 Kenia Gascón reconoció públicamente que es homosexual, luego de que se filtraran unas fotografías de la actriz con su pareja. A partir de entonces, Gascón ha hablado en más de una ocasión sobre lo que significó el tener que ocultar su orientación sexual.

“A mí sí me fue muy difícil abrirme, sí fue toda una vida de lucha, de renegar de mi condición, de decir ‘no, no puede ser’, entonces sí me identifico mucho con la causa porque es muy difícil”, aseguró la intérprete en una conferencia de prensa realizado el día del desfile del orgullo gay, en 2019.

Gascón también mandó un mensaje de aceptación y amor propio para sus seguidores, además de que promovió un discurso de no discriminación: “Aceptarte a ti mismo y aprender a amarte y aceptarte tal cual eres es un paso muy importante... me costó muchísimo tiempo poder venir y hablar con ustedes del tema y decir ‘sí, sí soy gay, me acepto y me amo así”, concluyó.

