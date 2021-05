“El Güero” Castro habló por primera vez del matrimonio de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto: “Hay gente con muy poco criterio”

Fotos: Archivo//Grosby//Instagram

José Alberto “El Güero” Castro se sinceró sobre la relación que su exesposa Angélica Rivera tuvo con Enrique Peña Nieto, y si hay algo que el productor agradece es que el político siempre vio por el bienestar de sus tres hijas.

Según las nuevas declaraciones que el “Güero” Castro hizo durante una entrevista con Jorge “El Burro” Van Rankin, para el programa Hoy, se sintió muy feliz de la relación entre “La Gaviota” con el expresidente de México.

La que se convertiría en la pareja presidencial contrajo matrimonio en el 2010 en la Catedral de Toluca, justo dos años después de que la actriz firmó el divorcio con el productor.

Y al responder a Van Rankin sobre la relación que llevó a Angélica Rivera a Los Pinos, el “Guero” Castro aseguró que nunca tuvo ningún problema: “El hecho de verla bien a ella, eso a mí me daba tranquilidad”.

Algo que el hermano de Verónica Castro destacó durante su intervención es que agradece que Enrique Peña Nieto nunca descuidó a las tres adolescentes que no llevaban su sangre.

“Cuando ves que la otra parte es responsable de la vida de tus hijos están tranquilos y están bien es lo mejor que puede pasar”, aseguró.

Pues según agregó, el expresidente de México jamás hizo distinción alguna con sus tres hijos nacidos del matrimonio con Mónica Pretelini.

“Siempre lo he dicho, le voy a agradecer (a Enrique Peña Nieto) el hecho de cómo trató a mis hijas, nunca hizo una diferencia, para mí eso era lo importante, nunca hizo una diferencia entre mis hijas y sus hijos”, continuó.

A pesar de todo el agradecimiento que el productor expresó por el expresidente de México, recordó las etapas más duras a las que se enfrentaron tanto sus hijas como él.

Pues al convertirse en la familia política más observada de México, tanto las hijas de Angélica Rivera con el “Güero” Castro, así como los hijos del mismo presidente, fueron objeto de críticas.

Sobre ello, el productor recordó cómo se sintió por los ataques: “Sí me enojaba, hay gente con muy poco criterio, gente que también no se midió en muchas de sus expresiones y de sus formas o de sus ataques; creo que no fueron justos”.

A pesar de ello, el exesposo de Angélica Rivera siempre se mantuvo al margen, aunque agregó: “Me controlé, la verdad, me aguanté muchos aspectos y lo acepté de esa manera”, concluyó.

Las hijas de Peña Nieto y Rivera siguen en contacto (Instagram)

Y para responder a una de las preguntas más frecuentes de la nueva unión de Angélica Rivera, el productor de telenovelas explicó que sí conoció a Enrique Peña Nieto.

Cuando la familia presidencial concluyó su sexenio también se acabó el matrimonio entre Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera; fue la actriz quien dio la noticia a través de sus redes sociales en febrero del 2019.

Desde entonces la protagonista de Destilando amor desapareció de redes sociales, aunque gracias a sus tres hijas y algunas amistades, se ha podido ver algo de ella.

Sobre esas fotografías algo que despertó el interés de los mexicanos y del mundo del espectáculo es que La Gaviota salía en más de una captura junto a su exesposo, el “Güero” Castro.

Lo que despertó diversos rumores sobre una posible reconciliación entre los padres de Sofía, María Fernanda y Regina.

"El Güero" Castro con sus hijas y Angélica Rivera (IG: sofia_96castro)

Sin embargo, el hermano de Verónica Castro negó esa versión al segmento El break de las 7 de Univisión y aseguró que a Angélica Rivera y a él sólo los une una amsitad.

“No. Ella es una mujer que quiero muchísimo y la quiero mucho porque es la mamá de mis hijas. Y tuvimos una relación maravillosa, muy bonita de la cual tengo tres hermosas hijas, pero ya la distancia y el tiempo nos ha dado caminos diferentes. La sigo viendo, seguimos conviviendo mucho porque tengo tres hijas con ella hasta el día que la muerte decida llevarse a alguno de los dos. Para mí es una gran amiga, es una mujer a la que respeto mucho”, declaró.

Finalmente, el productor detalló que su reencuentro con La Gaviota fue por el bienestar de sus tres hijas y para no dañarse a ellos mismos: “Qué tonto que veas a una persona con la que decidiste formar una familia con ella y decidiste tener hijos con ella y después voltees a tratar de ser agresivo o grosero. Solito te estás haciendo daño a ti mismo porque fue tu decisión”.

