“No todo es como en los cuentos de hadas”: una dura indirecta más de Stephanie Salas a la historia contada por Luis Miguel

Cada capítulo de Luis Miguel, la serie genera más de una reacción por la forma en la que se aborda la vida del famoso cantante y el último episodio no fue la excepción, ya que dio un vistazo más amplio a la relación del “Sol de México” con su hija Michelle Salas en dos etapas claras de su vida: la infancia y la adolescencia.

Es así que Stephanie Salas, madre de la primogénita de Luis Miguel, es quien se ha mostrado más activa para pronunciarse sobre lo mostrado de su maternidad hace más de 25 años.

La hija de Sylvia Pasquel ha hecho claras referencias a historias infantiles y es que en el capítulo Ayer, el intérprete de Suave o Hasta que me olvides le relata el cuento de Pinocho a la pequeña Michelle, historia que según Netflix era relatada por Marcela Basteri a sus hijos.

En su última aparición por Instagram, la actriz y cantante lanzó una dura indirecta a lo mostrado en Luis Miguel, la serie y es que dista mucho de lo que en la realidad ocurrió.

“No todo es como en los cuentos de hadas”, escribió la madre de dos jóvenes que han sabido abrirse paso en su propia industria, una en el modelaje y la otra en la actuación.

Esta escueta frase recordó lo que vimos en el último episodio, principalmente al cuento que supuestamente Luis Miguel le relató y regaló a la pequeña Michelle.

Muchos de los seguidores de Stephanie reaccionaron a la contundente oración y destacaron que tarde o temprano se sabrá cómo en realidad fue la educación de su hija mayor.

“La verdad siempre sale a la luz. Tú una dama en su totalidad”, “Creo que es su manera de pedir perdón, de hacerle ver que es muy importante para él”, “Quizá pinta lo que hubiera querido que fuera” o “No dejes que no se sienta querida por su padre, si no, ni siquiera la hubiese nombrado en su historia pero ella está ahí por ser parte de su vida e indirectamente reconoce lo mal padre que ha sido...”, fueron algunos de los comentarios en la publicación de Instagram.

Esta es sólo una de las tres reacciones que ha tenido Stephanie hasta ahora. La noche del domingo fue más contundente con sus comentarios.

Primero escribió en sus publicaciones: “Mejor cuéntame uno de Pinocho”. Esta frase que fue interpretada hacia el relato que según la serie fue primero contado por Marcela a Luis Miguel y luego éste a Michelle.

Horas más tarde, la actriz y cantante insinuó que más allá de la historia contada por su ex pareja, también convendría llevar a la pantalla la de las mujeres que tienen que lidiar con ser madres solteras.

Stephanie retomó un texto publicado por el maquillista Juan Peralta, quien criticó lo expuesto en Luis Miguel, la serie porque sólo se ha privileiado la versión del cantante de talla internacional y no la de la madre de Michelle Salas.

“Oigan, hoy por fin pude pude ver la segunda temporada de Luismi. Y todo súper padre, actuaciones, caracterización, vestuario, etc., pero me quedé pensando y ¿para cuándo la serie de Stephanie Salas y todas esas mujeres que tienen que lidiar con ser madres solteras?”, escribió el usuario @juanperaltamakeup y que retomó Stephanie Salas en la plataforma digital.

“Que no se puede ir 11 años y después regresar. La historia de Michelle y cómo fue ver a su papá de lejos. Again (de nuevo), qué padre que LuisMi contó su versión, qué padre que retomó la relación con su hija, pero siento que las historias de esas mujeres no las vemos tanto en pantalla y contadas con justicia, sin hacerlas víctimas o las ‘abnegadas’”, añadió.

En Luis Miguel, la serie se ha expuesto que Luis Miguel se acercó a su hija a los seis y 18 años, pero entre estas dos etapas marcó una distancia clara de la menor.

En realidad el cantante estuvo apegado a su hija desde su nacimiento hasta los 3 años y después no volvió a saber de ella hasta que cumplió 15 años, cuando la misma Michelle comenzó a buscarlo.

