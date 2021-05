La tierna foto que Beatriz Gutiérrez Müller publicó en el Día del Niño

Beatriz Gutiérrez Müller celebró el Día del Niño con un emotivo mensaje en redes sociales (Foto: Twitter / @MigeGs58)

A pesar de que la historiadora e investigadora Beatriz Gutiérrez Müller ha protagonizado diferentes polémicas a través de las redes sociales, como su confrontación contra el youtuber Chumel Torres o las constantes críticas que ha realizado a Twitter, la también periodista decidió usar sus plataformas digitales para celebrar el Día del Niño con un emotivo mensaje en conjunto de una fotografía de su infancia.

“De cuando era niña de edad (porque sigo siendo niña de grande): feliz, risueña (a veces un poco seria) y soñadora. A todos los niños y niñas en su día ¡felicidades!”, escribió Gutiérrez Müller en su cuenta de Instagram. la investigadora también compartió dos imágenes por medio de sus historias donde reiteró sus felicitaciones a los infantes del país.

En conjunto de estas palabras, Gutiérrez Müller posteó una instantánea de su infancia, la cual está en blanco y negro, lo que provocó reacciones positivas entre algunos usuarios de la red social: “Que niña tan hermosa”, “Feliz día doctora Müller, ¡felicidades!”, “¡Sigamos siendo niños siempre!”, fueron algunos de los comentarios en la publicación, aunque también hubo quienes la descalificaron por motivos externos al mensaje que dio.

La fotografía que Gutiérrez Müller compartió en su cuenta de Instagram (Foto: Instagram / @beatrizgutierrezmuller)

De esta forma, la esposa de AMLO se sumó a la lista de personalidades mexicanas que dieron un mensaje en redes sociales para conmemorar esta fecha, entre quienes destaca Xavier López, mejor conocido por su célebre personaje Chabelo. El actor se volvió tendencia en Twitter por su reaparición en la red social con un mensaje de celebración para los infantes del país.

Varios usuarios de Twitter recordaron al comediante como un elemento central de su infancia gracias a su programa En familia con Chabelo, el cual se transmitía las mañanas de domingos en televisión abierta. Esta producción de Televisa fue representaba un momento de relajación y diversión para el público infantil que la sintonizaba.

“Ver a Chabelo en viernes como tendencia dije... ‘¡¡¡Ahora sí ya valió...!!!’, pero todos tranquilos es por ¡¡¡¡el Día del niño!!!!”, “Me levantaba a ver Chabelo los domingos por gusto, hoy me levanto cualquier domingo y ya no está Chabelo” o “¡Chabelo en tendencia! Pensé que ya se nos había adelantado alguien (él no, ya sé que es inmortal), pero resulta que solo es tendencia por ser el niño eterno”, fueron algunos de los comentarios en la red social.

Publicación de Chabelo en Twitter para conmemorar el Día del Niño (Foto: @chabelooficial / Twitter)

En medio de estas reacciones, Chabelo compartió un especial mensaje para los niños del país, quienes viven su segundo Día del Niño en medio de una pandemia mundial: “Un año sin recreos, sin partidos de fut, sin jugar a las escondidas, la casa se convirtió en salón de clase, en parque, en refugio. Un aplauso a nuestros niños por ser fuertes y enseñarnos cómo es la cosa: Adaptarse y seguir. Cuídense mucho, ya falta menos. ¡Feliz día del niño!”, expresó el comediante.

Al actor mexicano se unieron otras figuras del medio de espectáculos como es el caso del conductor Jorge “El Burro” Van Rankin, quien compartió una fotografía suya en blanco y negro durante la madrugada de este viernes 30 de abril: “todos llevamos uno (niño) dentro”, escribió.

Ariel Miramontes “Albertano”, Erika Buenfil, Andrea Legarreta, Ludwika Paleta, Mauricio Ochman, Adrían Uribe, Yuri y Jacky Bracamontes fueron otras de las celebridades que también se unieron a la tradición de compartir una fotografía de su infancia en sus redes sociales para conmemorar el Día del Niño.

