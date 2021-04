Chabelo, el amigo de todos los niños, reapareció en Twitter justo este 30 de abril

Xavier López "Chabelo" es "inmortal", según su esposa (Foto: Cuartoscuro)

Chabelo es uno de los personajes más emblemáticos en México y su recuerdo permanece firme en la mente de decenas de generaciones que crecieron viéndolo en su histórico programa de Televisa, por esta razón es recordado cada vez que es necesario y ahora fue evocado en el marco del Día del Niño, fecha que aprovechó el mismo Xavier López para sorprender a sus seguidores.

El conductor de En Familia con Chabelo se volvió tendencia esta mañana para celebrar a todos los infantes en nuestro país. Muchos de los usuarios de Twitter recordaron sus mañanas de domingo en las que su única preocupación era gritarle a los concursantes en pantalla, elegir la mejor catafixia y o reírse ante los chistes y comportamientos del anfitrión de la emisión.

“Ver a Chabelo en viernes como tendencia dije... ‘¡¡¡Ahora sí ya valió...!!!’, pero todos tranquilos es por ¡¡¡¡el Día del niño!!!!”, “Me levantaba a ver Chabelo los domingos por gusto, hoy me levanto cualquier domingo y ya no está Chabelo” o “¡Chabelo en tendencia! Pensé que ya se nos había adelantado alguien (él no, ya sé que es inmortal), pero resulta que solo es tendencia por ser el niño eterno”, fueron algunos de los comentarios en la red social.

Estas afirmaciones en la plataforma resaltaron la constante que siempre sobresale alrededor del conductor, cantante y actor, Xavier López, y es que siempre es cuestionado por su longevidad a pesar de que aún interpreta a su personaje infantil.

(Foto: @chabelooficial / Twitter)

Pero la festividad sorprendió a más de uno y es que el mismísimo Chabelo la utilizó para reaparecer en su cuenta de Twitter, donde dejó un mensaje muy especial para todos aquellos que aún lo recuerdan en medio de la pandemia.

“Un año sin recreos, sin partidos de fut, sin jugar a las escondidas, la casa se convirtió en salón de clase, en parque, en refugio”, comenzó el querido personaje infantil que ha alegrado por décadas la infancia mexicana y la de otras partes del mundo.

“Un aplauso a nuestros niños por ser fuertes y enseñarnos cómo es la cosa: Adaptarse y seguir. Cuidense mucho, ya falta menos. ¡Feliz día del niño!”, concluyó Chabelo.

El comentario del personaje de Xavier López recibió mucho amor de sus 90,6 mil seguidores de Twitter y es que en cuestión de unas horas ya ha recibido muchas reacciones.

Cada 30 de abril, las escuelas y las casas en México se llenan de un colorido especial. Ya sea desde un juguete hasta una felicitación, los infantes son el centro de atención, pues se celebra el Día del Niño. Y aunque, este es el segundo año en el que los menores no pueden reunirse con sus amigos del colegio o de la calle, por la pandemia de Covid-19, el origen de esta fecha tiene una historia digna de contar.

(Foto: Cortesía 1000 pelotas para ti)

Después de la Primera Guerra Mundial y todas las consecuencias terribles que trajo para aquellos que residían en Europa, en 1924, países de todo el mundo comenzaron a tomar conciencia sobre la necesidad de proteger la integridad de las infancias.

Es por esto, que, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en dicho año -siendo presidente del país Álvaro Obregón y José Vasconcelos, ministro de Educación Pública- se instauró que el 30 de abril se conmemoraría a los niños.

Lo anterior con la finalidad de reafirmar los derechos de los niños y que estos pudieran crecer en un entornos saludable, digno y feliz.

Sin embargo, este día no sólo se conmemora en México, sino que en 20 de noviembre de 1959, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó esta fecha como el Día Internacional del Niño, pues en dicha fecha también se aprobó la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos del Niño.

SEGUIR LEYENDO: