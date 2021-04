De Yuri al estilo “Chilindrina” a las fotografías infantiles: cómo celebraron los famosos el Día del Niño

Fotos: Instagram @erikabuenfil50//@joseron3//@andrealegarreta

Este viernes 30 de abril es el segundo año consecutivo en el que los pequeños disfrutarán del Día del Niño desde casa a causa de la pandemia.

Sin embargo, las restricciones sanitarias no han impedido que este festejo se expanda a las redes sociales, en donde muchos famosos ya compartieron cómo celebrarán en compañía de sus familias.

Mientras que otros tantos se pusieron nostálgicos y compartieron una foto de cuando eran niñas y niños, sorprendiendo así a los usuarios de Internet.

JORGE “EL BURRO” VAN RANKIN

El conductor fue uno de los primeros famosos en unirse al Día del niño y durante la madrugada de este viernes compartió una fotografía suya en blanco y negro.

Como parte de su mensaje no sólo felicitó a sus seguidores por esta festividad, sino también invitó a recordar que a pesar de la edad “todos llevamos uno (niño) dentro”.

Foto: Instagram @burrovan

ARIEL MIRAMONTES “ALBERTANO”

Mejor conocido como “Albertano”, el actor se unió a los festejos esta mañana con una tierna fotografía en la que dejó ver una gran sonrisa y su cabello rizado.

Según lo que explicó Miramontes en su mensaje, la fotografía fue tomada cuando él tenía sólo cuatro años y estaba vestido como pajecito.

Asimismo, hizo referencia a la éxitosa serie María de todos los Ángeles al llamar “criaturas” a su millón de seguidores: “Un abrazo muy fuerte a todas las criaturas”.

Foto: Instagram @albertanoficial

ERIKA BUENFIL

Una de las actrices más queridas por los mexicanos también compartió una fotografía de cuando era muy pequeña y escribió a sus millones de seguidores “Feliz Día del Niño”.

Con su publicación, Erika Buenfil, quien también se ha robado el corazón de los más jóvenes con sus divertidos videos de Tik Tik, recibió muchos comentarios en los que aseguran parece “muñequita”.

Pues su rostro resaltó con un corte de cabello a los hombros y acompañado por un fllequillo.

En otra publicación la actriz compartió una fotografía de su hijo Nicolás, aunque en esta ocasión agregó un mensaje más largo dedicado al ahora adolescente.

“Me regalas todos los días una sonrisa y me mueves el corazón. Haz hecho de mí una mejor persona. Gracias por tocar a la niña que tengo en mi corazón. #felizdiadelniño @nico.buenfil”.

Foto: Instagram @erikabuenfil50

ANDREA LEGARRETA

Otra de las actrices y conductoras que se unió al festejo en este Día del Niño fue Andrea Legarreta, aunque en su caso lo hizo en familia.

Pues con un collage mostró no sólo cómo se veía ella de niña, sino también cómo lucían Erik Rubín y sus hijas, Mía y Nina.

En la primera foto se ve al cantante con un trajecito y un moño al cuello; mientras que en el caso de Mía se le puede ver posando con un disfraz de calabaza.

Por su parte, Nina mira el cielo con sus grandes ojos mientras usa de accesorio una corona de flores.

Finalmente, Legarreta compartió una foto de cuando era niña con unas trencitas y flequillo.

Foto: Instagram @andrealegarreta

LUDWIKA PALETA

La actriz también celebró este día en familia con una fotografía corriendo en la orilla del mar junto a sus dos pequeños hijos.

Y, según explicó, ahora como mamá recordó los viejos tiempos: “Cuando era niña quería ser grande. Cuando veo a mis niños, extraño lo que me recuerdan: la inocencia, el asombro, creer en la magia y alegrarse con las cosas más simples. Bendita infancia. Mi deseo es que todos los niñ@s del mundo sean felices. Hoy y siempre. Feliz día de las niñas y los niños”, escribió.

@ludwika_paleta / Instagram

MAURICIO OCHMANN

El ex de Aislinn Derbez compartió una fotografía con la pequeña Kailani, en las que ambos mostraron sus mejores sonrisas.

Para festejar su faceta como padre, el actor invitó a sus seguidores a no olvidarse de sus niños internos: “¡¡Feliz día Kai y a todas y todos los niños en su día!! Qué todos los días sea una celebración a nuestros niños y niñas y que los ‘grandes’ aprendamos a honrar y amar a nuestros niños internos también”.

Foto: Instagram @mauochmann

ADRIÁN URIBE

Por su parte, el comediante también compartió en su cuenta de Instagram lo orgulloso que se siente de la persona en la que se ha convertido.

Adrián Uribe compartió su nostalgia y emoción: “Cuando era niño me imaginaba cómo iba a ser de grande. Hoy me siento muy orgulloso del hombre en el que ese niño se convirtió”.

En la publicación que con tan sólo un par de horas alcanzó los 13 mil me gusta ha recibido muy buenos comentarios llamando “ídolo” al también actor.

@adrianuribe / Instagram

YURI

La cantante compartió un divertido TikTok recreando una escena del Chavo del ocho, aunque para acompañar mejor el momento también se caracterizó de la Chilindrina.

En su breve mensaje, Yuri aseguró que “La mujer que conserva a La Niña en su corazón siempre será feliz”.

La publicación ya supera los 29 mil likes y ha recibido el apoyo de Paulina Bascal y Rossana Najera.

Video: Instagram @oficialyuri

JACKY BRACAMONTES

La actriz compartió una serie de fotografías en las que habló de su pasión por la danza, incluso se sinceró con sus seguidores y confesó que el ballet era la disciplina que la hacía feliz.

Foto: Instagram @jackybrv

RICARDO SALINAS

El empresario tampoco se quedó atrás y compartió una fotografía suya de cuando era niño.

Mientras que en su mensaje explicó que hablaría con su versión de niño y lo invitaría a no tener miedo.

“Si la vida me diera la oportunidad de regresar en el tiempo y hablar con este niño, le diría... no tengas miedo a equivocarte... ten miedo a no hacer nada. #felizdiadelniño ¡adelantado!”, compartió.

Foto: Instagram @ricardosalinas

Algunos otros famosos también han compartido sus imagenes y recordado sus infancias, como Mariana Echeverría, quien recordó sus sueños.

Según explicó, de niña siempre quiso salir en televisión, sueño que se cumplió e incluso ahora incursionó en el baile con el reality show Las Estrellas Bailan en Hoy.

