Mónica Noguera desmintió su salida del programa de Gustavo Adolfo Infante: “Es mi hermano del alma”

Mónica Noguera y Gustavo Adolfo Infante conducen juntos desde hace casi cuatro años (Foto: Instagram @monanoguera @celi_lora)

El pasado lunes 26 de abril, el periodista Alex Kaffie aseguró en su columna Sin lisonja que una conocida conductora de televisión dejaría su puesto y la televisora que actualmente la mantiene al frente de uno de sus programas estelares, pues fue vista recientemente en otra empresa de la competencia.

Se trata de Mónica Noguera, de quien el llamado “villano de los espectáculos” aseguró que había acudido a las instalaciones de Telemundo en la Ciudad de México para grabar un programa piloto, lo que sería la antesala para un consecuente cambio de televisora.

Así lo escribió Kaffie: “A Mónica Noguera la vieron la semana pasada en Telemundo… grabando un piloto… ¿Se mudará de trabajo?, ¿va a cambiar de camiseta?”

Fue el periodista quien dio a conocer la presencia de Mónica en Telemundo (IG: kaffievillano)

Tras difundirse la información, la conductora que presenta el programa De primera mano cada tarde en Imagen Televisión al lado de Gustavo Adolfo Infante, Addis Tuñón y Eduardo Carrillo, desmintió lo difundido por Alex Kaffie, aunque admitió que sí estuvo en un proyecto piloto de la televisora estadounidense.

Fue a través del canal de YouTube del periodista de espectáculos Alejandro Zúñiga que Mónica Noguera aclaró, mediante un audio de voz que no es verdad que se irá de la televisora en la que actualmente colabora y que espera poder permanecer en De primera mano por muchos años más. También detalló cuáles fueron las circunstancias que la llevaron a apersonarse en las instalaciones rentadas de Telemundo en México.

“Yo tengo muy buena relación con la gente de Telemundo, porque acuérdate que trabajé ahí 10 años; yo viví en Miami 10 años trabajando con ellos y ahora hicieron un piloto aquí, para una serie que la van a presentar. Yo me imagino que es para un up front, para el próximo up front, es lo que yo me imagino, pero es piloto”, detalló la presentadora y ex pareja de figuras como el productor de Televisa Memo del Bosque y el líder de Maná, Fher Olvera.

Noguera negó rotundamente que entre sus planes esté el cambiar de televisora (IG: monanoguera)

De acuerdo con la presentadora, quien también participa eventualmente en el programa Qué chulada en Imagen Televisión, su presencia en el set de Telemundo fue para entrevistar en la ficción a la protagonista de la serie piloto que grabó:

“Me pidieron con la protagonista; dentro del piloto se le tiene que hacer una entrevista porque ella está hablando de su nueva película y entonces en el inter de la entrevista, ella recuerda momentos muy complicados de su vida y ahí hay una situación complicada dentro de la entrevista, esa es la escena, en realidad es muy sencilla para mí, ya la grabamos en los estudios de MVS donde también yo trabajé cuatro años, pero en realidad no es algo que va a salir al aire, yo fui únicamente porque me pidieron por parte de Telemundo para esta presentación”, detalló la presentadora que inició su carrera en proyectos de Televisa como Al fin de semana y Top Ten de Telehit.

La conductora destacó que en el programa que actualmente conduce ha reforzado sus habilidades periodísticas (Foto: Instagram de Addis Tuñón)

Noguera dejó en claro que su prioridad es el programa estrella de espectáculos en el que participa desde hace casi cuatro años, y que además le tiene un gran cariño porque le ha dado la oportunidad de aprender nuevas cosas en el mundo de la comunicación:

“De primera mano, qué te digo, yo no dejo a mi Gus (Gustavo Adolfo Infante) que es mi hermano del alma. Ese proyecto me ha formado de otra forma dentro del medio de la comunicación. Gustavo ha sido un maestro maravilloso, Laura Flores también, que es la productora, Osiris Carbajal (jefe de información de DPM) y toda la gente de producción y yo no dejo “DPM”, espero en los próximos años. Yo no me voy de Imagen Televisión”, reveló contundentemente.

