Adiós a Gustavo Adolfo Infante: Mónica Noguera presentó piloto en Telemundo, según Alex Kaffie

Cada vez es más común que se susciten cambios en la televisión y sus elencos, y es que además de los ajustes de horario, de producciones y hasta de canales dentro de las mismas televisoras, es común que los integrantes de determinada empresa busquen oportunidades en otras televisoras a fin de sobresalir o redireccionar su carrera.

De este modo se es usual que quienes no tienen un contrato de exclusividad con sus televisoras, busquen posicionarse en nuevos proyectos en otros espacios donde lograrán una proyección distinta o la consecución de alguna meta.

Y ahora se ha comenzado a especular la “mudanza” que estaría por hacer una popular presentadora mexicana a una cadena estadounidense: se trata de Mónica Noguera, quien fue vista recientemente en las instalaciones de Telemundo.

Según lo dio a conocer el periodista Alex Kaffie, la actual presentadora de Imagen Televisión fue vista hace algunos días grabando un programa piloto para dicha empresa televisiva que tiene operaciones en Miami, Florida.

“A Mónica Noguera la vieron la semana pasada en Telemundo… grabando un piloto… ¿Se mudará de trabajo?, ¿va a cambiar de camiseta?”, escribió el también conductor en su columna Sin lisonja.

De confirmarse dicha noticia, la presentadora tendría que decir adiós a sus participaciones en el programa De primera mano, donde funge como una de las conductoras principales al lado de Addis Tuñón y Gustavo Adolfo Infante, quien se especula que no conoce las intenciones de la ojiazul por cambiarse de empresa.

Tras casi cuatro años en el programa de espectáculos de Imagen Televisión, la llegada a Telemundo para Mónica Noguera significaría una internacionalización para la conductora que lleva más de dos décadas participando en proyectos de televisión mexicana.

Además, la presentadora que perteneció a las filas de Televisa en programas como Al fin de semana, Espacio alternativo, Top ten y a través de la señal de Telehit, también participa actualmente en algunas ocasiones en el programa ¡Qué chulada! de Imagen televisión, junto a Verónica Toussaint, Marta Guzmán, Mariana H, Luz María Zetina y Paulina Mercado.

Sin embargo y pese a las especulaciones, la conductora de 50 años y ex pareja de otras figuras del espectáculo como el productor Memo del Bosque y el vocalista de Maná, Fher Olvera, no se ha pronunciado al respecto para descartar o confirmar los rumores sobre su posible llegada a Telemundo.

Tampoco la producción de De primera mano ni de Imagen televisión se han pronunciado al respecto de la presunta próxima incursión de Noguera en la televisión estadounidense enfocada al público latino.

Su recuperación tras COVID-19

Apenas el pasado 20 de marzo y tras un resultado positivo al test de COVID-19, Mónica aseguró que sus síntomas habían sido moderados y no se sintió tan mal, razón por la cual se siente agradecida.

“No me duele nada. Tengo un poquito de dolor en la espalda, pero ya estoy muy bien atendida y con medicinas. Yo espero ya muy pronto salir negativa”, dijo en un enlace vía telefónica con sus compañeros del programa De primera mano.

Ante el cuestionamiento de Gustavo Adolfo Infante, Noguera relató que ha hecho algunos cambios en su rutina desde que se confirmó su diagnóstico tales como dejar de hacer ejercicio y comer más de lo que habitualmente estaba acostumbrada.

“A ver si no llego medio pasadona de tamales porque no puedo hacer ejercicio, tengo que aguantar. Yo creo que no he dejado de hacerlo hace muchísimo tiempo y se siente muy raro”, expresó Noguera, de quien se dio a conocer su contagio a principios de marzo y quien ya se integró de lleno tras lograr un resultado negativo a la prueba.

