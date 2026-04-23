Edomex extiende subsidios al 100% en tenencia y refrendo: estos son los mexiquenses beneficiados

Se extiende subsidios al 100% en tenencia y refrendo en el Edomex (Crédito: Cuartoscuro)

El gobierno del Estado de México, anunció la ampliación de importantes beneficios fiscales dirigidos al sector del transporte público. La administración estatal mantendrá subsidios del 100 por ciento en el pago de tenencia y refrendo anual para unidades destinadas al servicio de pasajeros hasta el próximo 18 de diciembre de 2026.

Esta decisión tiene como objetivo principal fomentar la regularización vehicular, así como brindar apoyo económico a concesionarios y permisionarios que operan en la entidad, un sector clave para la movilidad de millones de mexiquenses.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Movilidad, Juan Hugo de la Rosa, el acuerdo fue publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el pasado 21 de abril de 2026. En dicho documento se establecen diversos estímulos fiscales que buscan incentivar el cumplimiento de obligaciones tributarias atrasadas.

Entre los beneficios más relevantes destaca el subsidio del 100 por ciento en el pago del Refrendo Anual correspondiente al ejercicio 2024 y años anteriores. Sin embargo, este apoyo estará condicionado a que los propietarios de las unidades hayan cubierto previamente los ejercicios fiscales 2025 y 2026.

Subsidio total pero con ciertas condiciones

Transporte público tenencia refrendo pasaje (Gob. Edomex)

Asimismo, los transportistas podrán acceder a un subsidio total en el pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos correspondiente al ejercicio fiscal 2026. Para ello, será indispensable que no presenten adeudos anteriores y que se encuentren al corriente en el pago del refrendo de este año.

Otro punto clave del acuerdo es la condonación del 100 por ciento de accesorios y actualizaciones generadas a partir del 7 de abril de 2026, derivadas del incumplimiento en el pago de la tenencia y el refrendo. Este beneficio estará vigente siempre y cuando los interesados realicen los trámites correspondientes y cubran los derechos necesarios antes de la fecha límite establecida.

El funcionario estatal subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para fortalecer el sistema de transporte público en el Edomex. Además, se da continuidad al acuerdo publicado el 19 de diciembre de 2025, el cual ya contemplaba beneficios fiscales para el sector.

“El objetivo es mitigar las cargas tributarias de concesionarios y permisionarios, al tiempo que se fomenta el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y se mejora la calidad del servicio de transporte”, puntualizó el secretario.

El transporte público en el Estado de México representa una de las principales formas de movilidad para la población, por lo que este tipo de incentivos también buscan impactar de manera indirecta en la eficiencia y regularización del servicio.

Autoridades estatales hicieron un llamado a los transportistas para aprovechar estos beneficios dentro del plazo establecido, ya que no se prevé una nueva prórroga una vez concluido el periodo.

Para conocer a detalle los requisitos, condiciones y alcances de estos estímulos fiscales, los interesados pueden consultar directamente el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México a través del portal oficial.

Con esta medida, el gobierno mexiquense apuesta por un esquema de apoyo que permita mejorar la operatividad, reducir rezagos administrativos y avanzar hacia un sistema más ordenado y eficiente en beneficio de usuarios y operadores.