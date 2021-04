“Ella es víctima y él abusa”: Javier Ceriani acusó a Gustavo Adolfo Infante de aprovecharse de Frida Sofía

Javier Ceriani acusó a Gustavo Adolfo Infante de aprovecharse de las personas vulnerables (Foto: Instagram / @javierceriani // Twitter / @CarLon_2020)

Javier Ceriani aseguró que el periodista Gustavo Adolfo Infante es una persona que no realiza su trabajo de forma correcta, pues suele aprovecharse de ciertas situaciones para que el público recurra a su contenido, el cual es tendencioso y superficial.

Después de que la entrevista de Gustavo Adolfo Infante con Frida Sofía se convirtiera en tendencia por las acusaciones que la modelo hizo hacia Alejandra Guzmán y abuelo por haber sufrido de abuso por parte de éste, Ceriani aseguró a Infobae México que el periodista abusó de la vulnerabilidad que ya sabía que la hija de la actriz cruzaba por el distanciamiento de su madre.

“Gustavo Adolfo Infante es uno de los periodistas más abusivos con ella, normalmente él critica a la gente, a las mujeres [...] , es más, tengo los records de cómo hirió a las personas, a las mujeres, pero Frida justamente se baja las bragas, va y se abre con él, le dice ‘acá estoy desnuda’. Porque ella quiere decir ‘que se sepa quién soy’, pero ella es víctima y él abusa”.

Javier Ceriani asegura que Gustavo Adolfo Infante siempre busca temas que sólo le generen más seguidores (Foto: Captura de pantalla YouTube / Imagen Entretenimiento)

Agregó que en una ocasión, él y su equipo de Chisme No Like, buscaron a Frida para realizarle una entrevista, pero ella no se encontraba en las condiciones correctas para declarar y no quisieron que revelara información que no quisiera, por lo que decidieron dejar que ella simplemente se divirtiera y protegerla.

“La llevamos a que se arreglara, le pagamos un bote, todo como ella quiso, pero cuando íbamos a subir al bote, ella pidió alcohol: si no había alcohol, ella no se subía. Nosotros no acostumbramos a eso, pero se lo dimos y decidimos ya no hacer nada por protegerla a ella, por respeto. Mejor nos divertimos”, recordó Ceriani.

El periodista argentino sostiene que Frida es una persona muy indefensa actualmente, pues no sólo se alejó de su familia materna, ella también confesó en entrevista con Lucía Méndez que atravesó una fuerte depresión de dos años después de afrontar un aborto.

Javier Ceriani defiende que el periodismo debe ser una profesión que busque la verdad, no subir el ego de quien lo haga (Foto: Instagram / @javierceriani

Declaró que las integrantes de la familia Guzmán Pinal, cuando se encuentra más frágiles, recurren a una persona que anteriormente las ha agredido para poder defenderse. “El mensaje es ‘pégame que te doy una entrevista’”, aseguró.

“Con Frida me había encariñado, pero sé cómo es. Últimamente trata tirarnos de cosas, así es ella, así como Gustavo, porque acostumbra a ser así; primero, sale y dice de cosas, después se convierte en víctima y sabemos que es víctima, pero ella recurre siempre a abusadores para abrirse”.

A pesar de las controversias que se han suscitado por la forma en que ambos periodistas se han confrontado, Ceriani dijo no considerar a Infante como un enemigo, pues existen personas con más razones para hacerle daño que un simple encuentro de diferencias profesionales.

“Enemigo, no, porque yo no le doy ese poder [a Infante]. Enemigos tengo y esos sí que lo son y tienen poder. Enemigos todos los que he investigado, lo que he destapado, los que he mandado a la cárcel, esos sí”.

Infante segura que prefiere pasar tiempo con Daniel Bisgno a Javier Ceriani (Foto: Instagram / @gainfante)

También dijo que el presentador mexicano no está a la altura porque “tiene los valores enanos” para hacer periodismo en el cual se investigue a profundidad y se abran micrófonos para aquellas personas que son víctimas de alguna injusticia, pues principalmente busca ir a la nota que le genere más público y “es una elección: el ego o la verdad”.

Finalmente, Ceriani expresó que un periodista debe tener un pasado intachable y acercarse a la verdad, al contrario de Infante y Daniel Bisogno, recordó que a éste último lo habrían supuestamente suspendido de TV Azteca por el audio que filtró el argentino, en donde un joven confiesa que el presentador se acercó a él para tener un encuentro íntimo a cambio de una paga.

Ceriani aseguró que él y el equipo de Chisme No Like están en vías de hacer una denuncia formal e internacional hacia un presentador de un medio importante, éste tendría varias denuncias por casos de acoso a artistas latinoamericanas.

