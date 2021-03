Laura Zapata de nuevo contra Gustavo Adolfo Infante: “Miserable sin clase y sin cuello”

A unos días de que Laura Zapata promocionara en su cuenta de Twitter una petición de la plataforma Change en la que solicita a los directivos de Imagen Televisión que despidan al periodista Gustavo Adolfo Infante por, a su parecer, mostrar actitudes misóginas, ahora la actriz se lanzó de nueva cuenta en comentarios descalificativos contra el conductor del programa De primera mano.

Fue en la misma red social donde la popular villana de las telenovelas entró en una conversación con otros usuarios, y entre todos ellos expresaron sus comentarios atacando al comunicador con rumores sobre su vida personal.

El usuario identificado como son of a biscuit eater @zeptiembre le escribió en la red social a la hermana de Thalía: “Hola @LAURAZAPATAM. Siempre he tenido la duda si Gusano Tontolfo Irritante es homosexual. Una vez lo vi vestido de mujer”, adjuntando una fotografía de cuando el periodista se maquilló y usó una peluca como parte de una dinámica que mostró en uno de sus programas.

A la conversación se unieron otros usuarios, quienes emitieron su juicio contra el comunicador. “Es de closet. Ya tomado le da por sobarle la pierna a los compadres”, escribió una persona identificada como Doña Carmelita @CarLon_2020; “Ay, mis amores, yo viví un tiempo en la calle de Kant y me lo encontraba seguido entrando a Cadena3 con sus pu71shorts, pues se iba a correr y ligar muchachitos al Circuito Gandhi”, escribió por su parte la cuenta La Gran Cachirula @CachirulaLaGran.

Entre la conversación que nunca mostró pruebas que respaldaran la veracidad de los comentarios, “Doña Carmelita” aludió a la clase social del periodista argumentando que viene “desde abajo”: “Puede vivir en el lujo, pero le aseguro que eso no le da clase, salió de su colonia, pero su colonia no salió de él”, escribió Amy Martínez V. @mtz_Amid, a lo que “Doña Carmelita” contestó: “Ah, claro, eso no se compra, siempre ha sido y seguirá siendo ordinario y de baja estofa, el reporterillo de chacaleo al que mandaban todos a cubrir notas y ese ha sido siempre su rencor, es traicionero, hipócrita y oportunista. De los que muerde la mando que le da de comer”.

Fue ante esta ola de descalificativos cuando Laura Zapata “puso de su cosecha” lanzándose duramente contra el titular del programa El minuto que cambió mi destino. Así se sumó la polémica actriz a la conversación:

“Así es, mi querida Carmelita. Un don nadie con ínfulas de ser. Apoyando el maltrato a una señora de 103 años. Vendido como Judas, así de miserable y poca monta. Es el coraje del Gusano Amorfo Infame patas de molcajete sin cuello. Que no es, ni será jamás de clase moral y emocional”, escribió la histrionisa en relación a que Gustavo le ha dado espacio en su programa al vocero de la casa de retiro para ancianos que desde enero pasado sostiene una batalla legal con la actriz.

Zapata completó sus duros señalamientos expresando: “Es un arrastrado gato sin clase y sin cuello jajaja!!! Carmelita, qué buena descripción del misógino. Vive en La Herradura, es vecino el vendido éste. Así son siempre los chaparros!!”

El pasado 7 de marzo, Zapata promovió una petición en la plataforma Change para colectar firmas virtuales con el objetivo de lograr que Gustavo Adolfo Infante sea despedido de los programas que conduce en Imagen Televisión.

La veterana actriz compartió el enlace de la petición y escribió un mensaje ofensivo contra el periodista, demeritando su aspecto físico: “Despido inmediato de Gustavo Adolfo Infante de los programas de TV. Firma esta petición para que al Gusano Amorfo Infame, patas de molcajete, lo saquen a patadas por misógino, patán, feo y sin cuello”, escribió.