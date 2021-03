Gustavo Adolfo Infante, libre de COVID-19 tras contagio de Mónica Noguera

Gustavo Adolfo Infante mostró sus resultados negativos ante COVID-19 (Foto: Captura de pantalla Youtube / @Gustavo Adolfo Infante)

Gustavo Adolfo Infante resultó negativo en el test realizado con un hisopo por COVID-19 luego de confirmarse que su compañera Mónica Noguera es portadora del virus.

Ansioso por saber los resultados –mientras portaba el cubrebocas durante su programa-, mostró los resultados al público y se mostró contento por no estar contagiado.

“Ya llegó el resultado del laboratorio de la prueba que me acabo de hacer del COVID y si lo pueden ver afortunadamente y a Dios gracias salí negativo, motivo por el cual me voy a quitar, si me lo permite el público, el cubrebocas”, dijo el conductor de espectáculos.

Por la mañana, Gustavo Adolfo se enlazó en su programa afuera de unos laboratorios a donde acudió a realizarse el test luego de su convivencia con la conductora Mónica Noguera, con quien comparte créditos en el programa De Primera Mano en Imagen Televisión, quien anunció recientemente ser positiva.

Se dio a conocer que Mónica Noguera tiene coronavirus (Foto: Instagram / @monanoguera)

“Afortunadamente salimos negativos. No lo tenemos y deseo una pronta recuperación a mi compañera y amiga Mónica Noguera y a todas y cada una de las personas que el día de hoy se encuentran con este virus y este asunto que está muy complicado. Ayer veía con Ciro Gómez Leiva en un bar en Israel que estaban chupando sin sana distancia, esperemos que esto empiece a menguar, mejorar y que la gente pueda tener una sana convivencia como antes”, expresó.

Anteriormente, el presentador aseguró que había mantenido la sana distancia con Noguera, incluso aclaró que no la había besado ni abrazado y le deseó lo mejor a Noguera, manteniendo la esperanza de que la enfermedad no le pegara muy fuerte.

“Creo que no debemos de adelantar un tipo de noticia porque finalmente este malvado bicho desafortunadamente está todos los días entre nosotros y no tenemos que bajar la guardia”, expresó antes de saber los resultados, aunque se mantuvo positivo ante cualquier eventualidad.

Los conductores Addis Tuñon, Gustavo Adolfo Infante y Mónica Noguera compartiendo el foro (Foto: Instagram / Addis Tuñón)

Aunque la conductora de De primera mano no se ha pronunciado, se supo que presentó algunos síntomas. Además de sus compañeros en el foro, los invitados a su programa como la actriz Daniela Berriel –quien acudió a una entrevista para hablar sobre la violación que sufrió por parte de Gonzalo Peña- también podría verse afectada junto con su abogado.

SEGUIR LEYENDO: