Erika Buenfil regresa a las telenovelas con “Vencer al Pasado”: estos son los detalles de su participación

Erika Buenfil como Carmen

La actriz Erica Buenfil hizo publicó su regreso triunfal al mundo de las telenovelas, y en redes sociales compartió su felicidad por estar de vuelta en la pantalla chica. “De esas veces que llega un personaje maravilloso. De la mano de @rosyocampooficial Un gran equipo. Se que les va a encantar. @vencermx”, expresó la nueva protagonista y tiktoker en Instagram.

Incluso en uno de sus famosos videos de TikTok, publicó imágenes de cómo se prepara con los maquillistas en detrás de escenas. Fuera del set, se muestra simpática y agradecida por el nuevo papel.

La actriz de Amores Verdaderos y Amor en Silencio tendrá así una tercera colaboración con Rosy Ocampo, pues anteriormente trabajaron juntas en La doble vida de Estela Carrillo y Amor sin maquillaje.

Vencer el pasado comenzó sus filmaciones el pasado 8 de abril; la trama de esta producción girará en torno al linchamiento digital y el abuso de las redes sociales; aunque todavía no está especificada la fecha de estreno, se transmitirá por El Canal de las Estrellas en la segunda mitad del 2021 y ocupará el horario de las 8:30 de la noche.

Video: Instagram @erikabuenfil50

Los detalles sobre esta telenovela de Televisa son compartidos día a día por la productora Rosy Ocampo a través de su cuenta de Instagram. De acuerdo con las imágenes y videos que ha publicado; algunos talentos dentro del elenco son los siguientes:

Arantza Ruiz interpretará a Mariluz; África Zavala le dará vida a Fabiola, la antagonista de este melodrama; el papel de Javier lo tendrá Ferdinando Valencia; Horacio Pancheri dará vida a Alfonso, un biólogo molecular; el personaje de Matías Novoa se llama Claudio y Leticia Perdigón interpretará a Sonia.

En los diversos clips los actores contaron cómo se sentían en su primer día de rodaje que transcurrió entre el entusiasmo y el nerviosismo de algunos. Este es el video donde África Zavala, quien interpretará a la villana del melodrama, explicó detalles de su personaje.

Buenfil habló recientemente sobre como ha sido todo el proceso que ha atravesado, tras crear su cuenta en la plataforma digital de Tik Tok, la cual le ha permitido alcanzar hasta 11.7 millones de seguidores y ha hecho resurgir su carrera actoral en un rubro completamente diferente al de las telenovelas.

“Es la primera vez en mi carrera en la que renace mi carrera de una manera explosiva, fuera de control. El que promovió todo esto fue mi hijo Nicolás”, comentó Buenfil para el canal de youtube En Cortinas con Berth Oh.

La tan querida actriz recordó que el punto de quiebre aconteció cuando le quitaron su exclusividad de Televisa, pues a partir de ese acontecimiento, un periodo de incertidumbre parecía acecharla.

Tras el éxito inicial que Erika tuvo en este formato, muchos de sus conocidos comenzaron a cuestionar de donde provenían todas esas vistas que tenían sus videos e, incluso, algunos la acusaron de que Buenfil estaba pagando a alguien para tener reacciones de bots.

Erika Buenfil ya se convirtió en una estrella de Tik Tok (Captura de pantalla)

“Luego se me acercó gente de Televisa para preguntarme como le estaba haciendo y yo así de ‘no sé, un canal, un teléfono, una camarita, un microondas y una estufa y en eso me hablan y me regalan una estufa, me regalan un refri y yo lo celebraba”, remarcó la tik toker.

Posteriormente, el ascenso de la actriz se aceleró exponencialmente y, en muy poco tiempo, ya estaba cobrando cheques de Youtube, había conseguido una placa de reconocimiento e iniciado a editar su propio contenido.

SEGUIR LEYENDO: