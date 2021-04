“No, no me han corrido”: Jorge “El Burro” Van Rankin y su fría respuesta a la versión de que le quitaron la exclusividad de Televisa

Luego de que se filtrara que Jorge “El Burro” Van Rankin perdió su exclusividad dentro de Televisa, el conductor reaccionó de manera breve a la posibilidad de quedarse sin empleo, lo que lo pondría fuera de la empresa a la que ha sido fiel durante toda su trayectoria artística.

El presentador y actor desmintió que ya no forme parte de la empresa, a pesar de que la revista TV Notas publicó este martes que le retiraron la exclusividad.

“No, no me han corrido”, dijo de manera breve, fría y escueta al concluir su sección “Ponle la cola al burro” en el programa Hoy, programa del que fue retirado a inicios de este 2021.

El también locutor de radio dejó claro que aún forma parte de la empresa en la que aún tiene más de un trabajo, como la mencionada sección o su trabajo en Miembros al aire, programa que conduce desde hace varios años por Unicable.





La publicación mexicana dio a conocer que Jorge “El Burro” Van Rankin ya no contará desde mayo con su exclusividad, dinero que le permitía completar sus gastos y por la que ha rechazado más de una trabajo en otras compañías.

Fue a inicios de este 2021 cuando la empresa decidió descansar la imagen del conductor de la emisión de revista y dejarlo sólo al frente de su sección “Ponle la cola al burro”, pero ahora parece que su destino dará un vuelco.

Pero ahora y según TV Notas ya podrá buscar oportunidades en otras empresas de entretenimiento, además de que ya no quiere continuar al frente de su exitosa serie 40 y 20.

“Le quitaron la exclusividad hace unos días; de hecho, le acaban de avisar que este mes de abril será el último que cobre ese dinero y por eso está que se lo lleva el tren, porque no vio venir este duro golpe”, comentó una fuente cercana al proyecto dirigido por Gustavo Loza.

“Se siente traicionado, entonces le dijo a Gustavo que no piensa seguir grabando más capítulos si no le duplican el sueldo y le dan mejores cosas, porque ahora como ya no es exclusivo, no tiene la obligación de participar en las grabaciones de la serie”, añadió.

(Foto: Instagram de Galilea Montijo)

Justamente el descontento de “El Burro” viene de que había ignorado otros empleos con tal de permanecer fiel a la camiseta de Televisa: “Siempre había sido leal a la empresa y no era justo; que varias veces lo habían buscado de otras televisoras y él jamás quiso ni ir a preguntar porque tenía bien puesta la camiseta de Televisa, y que ahora con la mano en la cintura le dijeran: ‘Gracias por participar’”.

La misma fuente señaló que el conductor “ya está en pláticas con otras empresas”, como por ejemplo Netflix.

A inicios de este año, la ausencia del conductor de Hoy generó gran polémica, y es que según las indicaciones de la empresa, ya tenía mucha exposición mediática.

“‘El Burro’ Van Rankin, como la gente sabrá, está teniendo un éxito enorme con toda la serie de 40 y 20, entonces están pensando en hacer una nueva temporada…”, destacó la productora del matutino tras la polémica.

“Se queda con nosotros, con su sección de ‘Ponle la cola al burro’ que saldrá dos veces a la semana”, finalizó la productora que quedó a cargo de Hoy, después de que Magda Rodríguez falleció de manera sorpresiva el 1 de noviembre del 2020.

Las conductoras del mismo programa salieron en defensa del actor, conductor y locutor de radio. Montijo también le dedicó unas palabras a su ex compañero: “Parece que tiene bastante trabajo este año. Nos da mucho gusto por él, de que haga cosas nuevas, de todos modos es parte de (Hoy), igual al rato lo tenemos de regreso”.

“Tengo entendido que no fue una decisión de Andrea (Rodríguez) y creo que tiene más que ver porque al “Burrito” le está yendo muy bien con su serie, al parecer viene nueva temporada y al parecer tiene otras dos propuestas de trabajo. Lo que tengo entendido es que querían a alguien que no estuviera yendo y viniendo tantas veces; evidentemente es un personaje muy querido y emblemático en la televisión en México, con muchcos años de experiencia, que tiene su humor negro, su encanto y el cariño de la gente... tiene muchos atributos para sumar al programa”, añadió Legarreta sobre la sentida ausencia.

“El Burro” Van Rankin también bromeó en aquella ocasión: “¡Se estaba cayendo el rating! No, no es cierto, lo hacen muy bien y está Arath de la Torre que lo hace perfecto.”

